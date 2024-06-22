拉闊音樂會2024｜Edan孖Jeffrey「兩膠」跳唱《今期流行》掀高潮 JACE+Marf挑戰難度跳唱韓文歌

《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)首度於拉闊舞台相遇，今晚(22日)於亞博舉行主辦《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，4人首先以《E先生連環不幸事件》及《隔離》為音樂會掀序幕，4人繼而脫去外套以校服look奉上謝霆鋒的《活著 VIVA》及 Cookies 的《心急人上》，Jace更是短裙上陣，盡顯青春魅力。 4人以兩首充滿回憶殺的「經典K歌」，進一步推高全場氣氛。不過未知是否開場緊張，Jace和Marf有點甩嘴和走音，但後期漸入佳境，表現穩定。

Jeffrey X Marf 手拖手 接著Jeffrey以Deep V西裝登場，接連唱《第一個迷》和《傢俬》，當演唱新歌《老積》時，起初略顯緊張，但在觀眾歡呼聲下，愈唱愈穩。繼而Marf 穿白色娃娃裙出場，化身Jeffrey心儀女神，兩人手拖手合唱林宥嘉與阿肆的《致姍姍來遲的你》，sweet到爆。

接著西裝骨骨的EDAN坐在鋼琴旁邊彈邊唱，與Jeffrey合唱《一表人才》後，繼而Edan站起身展示西裝另一邊的透視設計，由鋼琴王子化身暗黑壞男孩，首次現場演繹跳唱新歌《月光奏明曲》。接著JACE跳唱《百妖夜行的修行》延續叛逆因子，並與Marf跳唱《*~Silencio.Shh》及《收聲多謝》後，兩人施展渾身解數，型格十足超合拍。Marf首次現繹新歌新歌《TXT or Call》，其間客串MV男主角的Jeffrey突然現身，並大獻尷尬舞技，Jeffrey 更抱起Marf，引來觀眾尖叫聲。

踢腳擺甫士企唔穩 整晚高潮是Edan與《膠戰》兄弟Jeffrey合體，「兩膠」戴上黑超 以襯到絕的牛仔裝束登場，即時尖叫聲不絕。Edan和Jeffrey接連跳唱郭富城的《唱這歌》、古天樂的《今期流行》和黎明的《眼睛想旅行》，當唱畢《唱這歌》時，兩人單腳企擺踢腳end甫士，但齊齊企唔穩，逗得全場大笑。兩人越是認真跳唱，反差效果越大，場面爆笑。 接著，JACE 與 Marf 繼續向難度挑戰，跳唱韓文歌 2NE1 的《It Hurts》，為觀眾帶來驚喜。演唱會接近尾聲，4人再次同台，合唱JACE的《I Wish》。