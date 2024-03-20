拉闊音樂會2024｜Gin Lee攬實Jeremy大髀全場大叫 馮允謙Fatboy萌爆合唱

(左起)Jeremy、馮允謙、Gin Lee及Fatboy聯手演出《拉闊音樂會 LAVA 》。(蘇文傑攝)

李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)、梁業(Fatboy)及李駿傑(Jeremy)首次聯手的《拉闊音樂會 LAVA 》今晚(20日)於灣仔會展舉行。今次演唱會以「LAVA」(熔岩)為主題，因此4位都施展渾身解素，特別是Gin Lee與Jeremy合唱《半》時，Gin Lee攬實男方大腿，再把臉貼上時，全程fans起鬨。

肯定就是你 四位主角以《BELIEVER》為音樂會揭開序幕，隨後再以《IDK》、《Phat N Fresh》、《Fever》，以及《人場人士注意》medley展現四人的跳唱潛能，將現場的氣氛推往首個高峰。GinLee 之後帶來新作《Diff.》，落力跳唱為粉絲帶來驚喜！其後 Gin Lee更與 Fatboy 一同演繹《DUM DUM》，一同唱出「肯定就是你！」，實現 Fatboy 騷前的願望。 Fatboy與Jeremy 挑戰跳唱盧瀚霆的《ON》， Jay Fung擺脫斯文形象，和Fatboy大跳極度曖昧的《CLOSER》，令全場氣溫急升。

Fatboy跟Gin Lee手拖手合唱 今次演出其中一個環節，上演了一場愛情劇，肥仔與Gin Lee手拖手合唱最甜情歌《勾手指尾》。不過，甜蜜之後，肥仔轉身便唱出傷心情歌，示意跟Gin Lee剛才的畫面只是自己幻想。 接著Jeremy與Jay Fung先後出場獻唱個人新作《唯美本尊》、《Jay Fung儀態訓練學院》。之後二人再聯同Gin Lee分別唱出《在最好的時間做最好的你》、《自我感覺還好》、《哭泣健康指南》及《企好》，鼓勵樂迷可以在任何事都可以整理好情緒，在生活上重新出發，重整旗鼓為下個爆發作準備。