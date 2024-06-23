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娛樂
2024-06-23 18:05:22

拉闊音樂會2024｜Jeffrey演出被彈走音舞姿生硬solo多 魏浚笙網上放負

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Jeffrey演出被彈走音舞姿生硬。(蘇文傑攝)

Jeffrey演出被彈走音舞姿生硬。(蘇文傑攝)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)於昨日(22)在亞博舉行《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF，演出圓滿結束。外間對他們4人的演出有讚有彈，其中Jeffrey就成為最多人談論的對象。

Jeffrey在社交平台回應網上的評論。

Jeffrey在社交平台回應網上的評論。

Jeffrey︰每個要求我都努力配合

Jeffrey今日在社交平台不禁放負說到︰「Don’t judge a book by its cover，難道每次默默的練習，都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備，難道也要全部說出來……每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果為甚麼會演變成這樣的導向我只是一個熱愛唱歌的。」

事隔兩、三小時，他再發文說︰「我對大家唔住，可能誤導咗大家我只係見到有人提過幾句，我比較小同大家有collab係因為去咗巴黎無時間同大家夾而造成，但其實唔係事實，因為我私底下花咗好多心機時間提前去練去學，不過始終無舞步底，好多時join唔到大家太多跳唱，搞到觀感上比人咁樣嘅感覺，覺得有感而發而已 但其實琴晚嘅舞台係超開心又滿足」有不少網民留言安慰，並稱他的演出算是不錯。

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Edan和Jeffrey在拉闊音樂會跳唱《唱這歌》、《今期流行》和《眼睛想旅行》，場面爆笑。 Edan和Jeffrey在拉闊音樂會跳唱《唱這歌》、《今期流行》和《眼睛想旅行》，場面爆笑。 Edan和Jeffrey在拉闊音樂會跳唱《唱這歌》、《今期流行》和《眼睛想旅行》，場面爆笑。 Edan和Jeffrey在拉闊音樂會跳唱《唱這歌》、《今期流行》和《眼睛想旅行》，場面爆笑。

Jeffrey最多solo

翻看昨日的流程，Jeffrey成為最多solo的一位，共有5首歌，相反Edan只得3首，JACE與Marf各有2首，加上rundown安排下，Jeffrey出場次數予人感覺非常頻密。同台演出環節上，他亦只有跟Edan一齊演出較多，相反Edan就比較百搭，很多時跟JACE、Marf同台。

其後有人認為他是因為要出席時裝周，未有足夠時間練習，並認為大會因要遷就他，寧願安排比較多solo演出。

《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝) 《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》於亞博舉行。(蘇文傑攝)

首度唱新歌》走音

不過，最多人談及的是他演繹新歌《》及他的舞蹈非常生更。他在唱《》首部份演出走音，連他自己也知道問題，不禁搖頭。之後他再重新振作，愈唱愈平穩。以舞台經驗不算多的他來說，他在4人當中表現比較好，唱歌方面亦比較穩定。

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Jeffrey自知走音，不禁搖頭。

Jeffrey自知走音，不禁搖頭。

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