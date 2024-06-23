拉闊音樂會2024｜Jeffrey演出被彈走音舞姿生硬solo多 魏浚笙網上放負

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf)於昨日(22日)在亞博舉行《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》，演出圓滿結束。外間對他們4人的演出有讚有彈，其中Jeffrey就成為最多人談論的對象。

Jeffrey︰ 每個要求我都努力配合

Jeffrey今日在社交平台不禁放負說到︰「Don’t judge a book by its cover，難道每次默默的練習，都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備，難道也要全部說出來……每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果為甚麼會演變成這樣的導向？我只是一個熱愛唱歌的人。」

事隔兩、三小時，他再發文說︰「我對大家唔住，可能誤導咗大家，我只係見到有人提過幾句，我比較小同大家有collab係因為去咗巴黎無時間同大家夾而造成，但其實唔係事實，因為我私底下花咗好多心機時間提前去練去學，不過始終無舞步底，好多時join唔到大家太多跳唱，搞到觀感上比人咁樣嘅感覺，覺得有感而發而已 但其實琴晚嘅舞台係超開心又滿足！」有不少網民留言安慰，並稱他的演出算是不錯。