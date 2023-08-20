拉闊音樂會DJ/MC｜張天賦與Lolly Talk跳唱自評80分 Dear Jane連詩雅相隔11年圓夢合唱《到此為止》(多圖)

MC張天賦與Dear Jane舉行《拉闊音樂會DJ/MC》，完騷後接受訪問。

MC張天賦與Dear Jane昨晚(19日)於亞洲博覽館舉行《拉闊音樂會DJ/MC》，兩個單位以一夜限定新樂隊「DJ/MC」唱出多首情歌，MC選唱了陳冠希的《壞孩子的天空》以及謝霆鋒的《遊樂場》。在接近3小時的演出裡，全男班的「DJ/MC」請來多位女嘉賓坐鎮，其中最驚喜是人氣女團Lolly Talk登場，與MC又跳又唱之餘，更聯同Dear Jane一行13人破天荒合唱《搖滾理髮廳》。另外，Dear Jane亦與連詩雅合唱《到此為止》，一圓在大型舞台合唱的夢。

全女班嘉賓 限定樂隊「DJ/MC」以《到底發生過什麼事》、《小心地滑》和《地球空心論》為音樂會揭開序幕。MC在solo部分，除了唱《反對無效》、《記憶棉》、《老派約會之必要》等熟悉的歌曲，他更大展舞姿，與人氣女團 Lolly Talk跳唱《花海》和《五種愛的密語》，並於獨立唱作女歌手Kiri T合唱出《世一》、《Way Back Into Love》。另外MC亦選唱了陳冠希的 《壞孩子的天空》和謝霆鋒的《遊樂場》為觀眾送上驚喜。Dear Jane亦唱了《哪裡只得你共我》、《人類不宜飛行》等名曲，並首次公開演繹最新作品《浮床》。憑翻唱連詩雅為人熟悉的Dear Jane，就跟原唱者合唱《到此為止》和《時候不早》。音樂會尾聲，限定樂隊「DJ/MC」合唱《不許你注定一人》、《銀河修理員》、《2084》和《聖馬力諾之心》為演唱會劃上圓滿句號。

跳唱企C位壓力大 MC與Dear Jane在完騷受訪時，齊聲表示唔夠喉，MC希望有一首屬於他們的合唱歌，尤為期待Band sound歌曲，並叫Howie努力作曲，Howie 透露只差埋尾，有望本年內推出。MC對於與Lolly Talk又跳又唱，MC自言事前很擔心，幸好表現不錯， 「因為排過兩次，但我在綵排時都有好多甩漏，一直好擔心，化妝時都仲練緊，好驚入錯拍子，啱啱我覺得自己幾好。其實好大壓力，因為佢哋分兩邊跳舞時，我都企中間，因為跳錯會好明顯，幸好都冇跳錯。我覺得今晚有80分，好滿意。」問到Dear Jane可會與Lolly Talk合作跳唱，他們就表示各人就表示要等Howie作新曲，而Bass手Jackal「投訴」狀跟Lolly Talk沒太多交流，無奈表示：「無辦法，大會安排！」