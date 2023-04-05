拍微電影憶患病孫即流淚 葉麗儀遺憾未能再見煇哥

75歲女歌手葉麗儀(Frances)，早前返港領取微電影最佳女主角銅獎，並接受HOY TV主播王凌燕專訪，她說：「冇想過會攞獎，首先我唔係真正嘅演員，而且演繹微電影中角色，唔需要演好多戲。我憑自己直覺去演，同其他演員交流時，有啲戲係佢哋俾我，我又俾佢哋咁樣。」Frances指，很欣賞年輕一代香港演員，指他們對演戲充滿熱誠。

慶幸可以陪孫兒游泳玩樂

Frances外孫曾患腦癌，康復後仍要接受特別照顧和教育，她說這些經歷都有助演繹角色：「導演講演時要有淚光，就想一下自己個孫，眼淚馬上就出嚟。會諗下佢患病初時經常出入醫院嗰種徬徨，仲有那份擔憂，即使到依家仍然會擔憂，將來會點樣呢？不過呢啲已經唔到我管，我已經70幾歲。」Frances有時睡不着，會跟自己說要感恩，因為仍然有時間與外孫一起玩，一起游泳，可以每天見到他。

除了拍微電影，Frances還唱了《Dreamachine》的主題曲《記憶裡有愛》，她說新歌以珍惜回憶為題：「歌曲一開始好黑暗，即係每個人都有難以磨滅嘅記憶，或者我哋會逃避記憶，因為怕受傷。不過第2段開始變得正面，即是講化解唔到傷痛，我哋都應該去面對，記憶中要有愛。」