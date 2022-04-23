拍MV與女主角玩完甲蟲再爆喊 柳應廷Jer盼《離別的規矩》讓樂迷抒發離愁別緒

MIRROR成員柳應廷(Jer)今年推出全新的情歌系列，首部曲《離別的規矩》突破以往歇斯底里的風格，以層次豐富的細膩歌聲，觸動樂迷的情感神經，新歌MV首次有女主角(許月湘)，由甜到漏的熱戀、吵吵鬧鬧演到分手爆喊，還要跟昆蟲獨角仙演對手戲，Jer直言頗大挑戰，拍一場爆喊戲時，更一度喊到難以平伏。
徇眾要求唱情歌
由於一直有不少粉絲或樂迷都希望Jer唱唱情歌，今年徇眾要求改變風格，以《離別的規矩》談人際間的關係。新歌繼續由合作無間的王雙駿監製和小克填詞，由《迴光物語》、《狂人日記》的好兄弟吳林峰作曲，「峰克牛柳」班底配合Jer令耳仔懷孕的歌聲，很多柳柳粉都聽到眼濕濕。Jer說：「大家近年面對最多嘅情緒就係離別，好似有親友移民外地，喺面對離別，我好想透過《離別的規矩》同大家一同呼吸，呢首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服啲，有啲情感可以抒發到。」
甲蟲羊群齊登場
《離別的規矩》MV講述一對愛侶從甜蜜到分離的故事，當中的第三者是昆蟲獨角仙的出現。Jer與女主角在郊外遇上獨角仙，並與牠互動，Jer回憶道：「都幾得意，從未試過放昆蟲喺手上，原來佢啲爪抓住之後，隻手會紅紅地同會痛嘅，但So Far都幾Cute，最驚係女主角俾獨角仙爬上塊面，企隔離都戥佢驚，因為仲要爬入佢嘅耳仔窿，仲爭啲飛走，好狼狽，好在我唔使，有女主角幫我頂咗佢。」拍攝期間製作團隊偶遇羊群，就「順手牽羊」，令畫面更豐富。
拍喊戲 兩take搞掂
今次Jer拍攝MV時一時甜到漏，鏡頭一轉又要爆喊，他坦言是頗大挑戰，惟有盡量集中代入角色。談及爆喊一場，Jer需要借助歌曲的魔力，觸動他的情緒，他道：「MV要我有少少喊嘅場口，嗰場好難做，但我聽返《離別的規矩》，睇歌詞都覺得『點會寫到咁？』都好感動我，所以特登喺做嗰一場喊戲時Play首歌，等我自己集中精神去演。」結果Jer拍第一Take已自然落淚，但他要求製作團隊給他30秒再來一次，在《離別的規矩》下培養情緒，結果不出30秒Jer已爆喊，最終拍了兩Take便完成，但第二Take完成後，Jer的情緒難以平伏，雙眼更哭得紅腫，幸好平伏過後，他又變回樂天開朗的柳應廷了。