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娛樂
2024-04-09 17:16:04

拖著「國王的新衣」老婆晚飯 Kanye West再捱轟

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生活

Bianca Censori的裸色tube dress，著了等如冇著。

46歲美國rapper Kanye West，與29歲妻子Bianca Censori再度因為裸露而惹來評撃。據悉，KanyeBianca周日晚上於洛杉磯一間法國餐廳晚飯，Bianca當時穿上一間裸色tube dress，而且並未有穿內褲，只用一塊黑色皮革遮掩著私處，就像「國王的新衣」，引來不少途人圍觀，荷李活的狗仔隊亦拍下不少照片。

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知情人士指，Bianca的裸露完全出於自願。

有網友指，Bianca的裸露，完全受Kanye擺布，因此留言轟男方，但據他們的身邊人士接受媒體《In Touch》訪問時指：「Bianca非常聰明，受過良好教育，而且雄心勃勃，她才是幕後一切的操縱者，同時試圖將自己變成明星。」該名人士又稱：「如果認為Bianca的裸露，是按照Kanye的想法就大錯特錯，她非常喜歡在公共場合裸露身體，來引起所有人關注。」

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接近夫妻的人士指，Bianca喜歡以裸露來引起關注。

 

身兼模特兒及建築師的Bianca2022年底與Kanye結婚，之後男方經常帶著身材誇張的妻子四處外出炫耀，該知情人士說：「Bianca忍受一切，作為她成名及賺錢的目的，如果Kanye開心，她可以毫不猶豫地炫耀自己令人難以置信的身材。」Bianca忍受丈夫的瘋狂行為，對她來說只是達到目的一種手段，她從丈夫身上獲得的時尚資源和人脈，就是她想要的一切。

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Kanye West不時把老婆的香豔美照放上網。

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受過高等教育的Bianca Censori，完全清楚裸露能令自己獲得關注。

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