拯救DC之作 《閃電俠》新預告開啟強勢DCU

終於明白James Gunn入主DC後，死也不肯換走醜聞纏身的閃電俠男星艾薩米勒(Ezra Miller)，當睇過《閃電俠》(The Flash)最新預告後，就會知艾薩與閃電俠對DCU未來發展的重要性。DC Studios今日釋出的《閃電俠》全新預告，開首見到一位老人旁白，之後打開密室見到多套蝙蝠俠戰衣，旁白者正是1989年版蝙蝠俠男星米高基頓(Michael Keaton )。

搵蝙蝠俠打救 片中見到兩位艾薩飾演的閃電俠Barry Allen，其實是主Berry(短髮)以超能力回到以前拯救已死去的媽媽(Barry媽媽被閃電俠宿敵「逆閃」殺死)，導致時空交錯，令反派薩德將軍再次襲擊班艾弗力飾演蝙蝠俠的葛咸城，所以預告中會見到阿班的蝙蝠俠駕駛蝙蝠電單車追捕罪犯的場面。當主Barry遇上沒有超能力的長髮Barry，兩人回到米高基頓蝙蝠俠的「韋恩莊園」，請求米高重出江湖聯手抗敵，同時運用莊園內的「引雷」科技，令自己重獲超能力，但同時令長髮Barry獲得超能力，所以大家會見到兩位閃電俠出現。