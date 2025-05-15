拼命三郎｜譚耀文感恩獲賞識 定檔6.21香港上映

電影《拼命三郎》由陳大利執導，譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等合演，自去年於香港亞洲電影節展映已獲好評，今日釋出最新海報及次回預告，並公布電影將於6月21日登上香港大銀幕。

《拼命三郎》歷經三年的拍攝及製作，飾演主角石三郎的譚耀文難掩興奮之情，他表示：「在片中我經歷了如何由一段殘決不全的父子關係中獲得救贖。而我今次亦感恩終於遇上我一直期待以久是以人物本身出發的一個劇本，希望藉着此片鼓勵更多人，不要放棄自己。」同時，他謙虛地提到能夠得到導演陳大利的賞識，感到十分榮幸：「能夠飾演石三郎一角，實感榮幸。導演曾言，我是他心目中的不二人選。而且導演的前作《黃金花》，成功地塑造了鮮明的人物形象。此次是他二度執導劇情片，此類題材務求寫實，不宜流於浮誇。因此，我也非常期待這部作品的面世。」導演陳大利則透露電影名《拼命三郎》的深層含義：「對我而言，『拼命』代表著積極與努力。這個詞彙的含義在於全力以赴，尤其當我們面對各種難題時，常常會有放棄的念頭。只要我們不輕言放棄，就一定能找到希望的光芒。」