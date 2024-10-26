拼命三郎｜譚耀文難忘通宵逾20小時拍打拳戲 林家熙入行10年首擔正：一出世已準備

譚耀文、林家熙(Locker)、鄭浩南及應智越(細貓)主演的電影《拼命三郎》，入選今屆香港亞洲電影節「香港製造」單元，早前舉行「世界首映」，4位演員與導演陳大利現身映後分享，觀眾掌聲不絕。譚哥表示最難忘與Locker的父子和解的打拳戲，通宵拍逾20小時，入行10年的Locker感恩遇上首次擔正角色，笑言用了一世去作準備。

父子 和解最深刻 在映後分享會上，Locker自言已入行10年，「原來我自己都已經拼命了10年，很感恩終於遇上這角色，這也是我第一部主演的電影，很感謝大家。」譚哥被問到最深刻一幕，他表示最深刻是與Locker打拳的一場：「那一場我帶著歉意去見Locker和與他對打，已經拍通頂差不多超過20小時，Locker又與我差不多高大，那一場父子間需要的感情、二人和解後的親匿感情，那種隔膜消除後的擁抱… 大家為了這場戲用了很多時間培養情緒。」

3個星期拳手生活 Locker笑言一出世已為戲中的拳擊打鬥場面作準備：「我本身很喜歡做運動，前期每朝都要去練拳，練完拳要食健康餐去再令身型乾身一點，讓自己看起來更像泰拳拳手；夜晚就做gym及跑步。其實接到這個角色到開拍我只有三星期時間準備，那時候的生活我回想也覺得是一個拳手的生活。後期的動作拍攝就靠我們的動作指導German(張文傑)和整個動作團隊，非常感謝他們。」初登大銀幕的細貓首度看全片，非常感動：「本身我是媽媽湊大，也是單親家庭，戲中的父子情令我很有感受很感動。很感謝大利導演給予我這一個機會。」