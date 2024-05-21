拾荒法師｜彭發回港拍恐怖片 夥拍何超儀講明唔會三級

由彭發執導、陳子聰、何超儀監製的《拾荒法師》今日舉行開鏡拜神儀式。彭發透露故仔構思了10多年，故事靈感來自一位法師朋友，他稱對方正修行功德，這位法師朋友稱因為死於非命的人，其三魂七魄會依附在最近的物件上，所以對方就執垃圾，並加以超渡。彭發表示聽完對方的說話後，覺得很有畫面，所以自己寫整個劇本出來。

最貴一個鏡頭要50萬

彭發稱一次機緣巧合跟超儀提及故事，認為很適合她，因此角色也是為她度身訂造。由於超儀的電影公司過去大部份作品都被列為三級，他表示今次想比較貼近生活。對於恐怖、鬼神類的題材難打入大陸市場，他說︰「唔考慮內地市場啦！返得嚟就嚟真，好耐冇認真寫一個故仔，拍一套恐怖片，滿足咗自己先。」他稱以鬼片來說，今次的預算是中上，並稱最貴的一個鏡頭，約花50萬，笑謂自己仍未跟超儀提及這場戲，會留在最後才拍。

他稱最難拍的場口是片中何超儀的家，因為對方是住在垃圾屋，其中一幕會是全屋充滿靈魂殘肢，相信會很震撼。他表示已經很久沒在香港拍戲，今次會全部在香港拍攝，並相信喜愛看恐怖片的觀眾一直都在。