拾荒法師｜陳子聰都認輸 何超儀對老公醫生有讚無彈誓捧做男神

由彭發執導、陳子聰、何超儀監製的《拾荒法師》今日舉行開鏡拜神儀式。何超儀更特別向大家介紹一名外籍人士Iman，原來對方是一直跟進陳子聰的病情。
超儀表示當時陳子聰在美國接受手術，但有感當時的護士經常轉換，未能跟足子聰的情況，於是經朋友介紹下，認識了Iman這位醫生，因為對方是專門負責跟進病人情況直至康復為止，於是找他負責管住子聰的情況。她稱因為對方的出現，也令子聰少了進出醫院。她稱其後覺得對方很有型，加上發現對方有經營社交平台，又會寫新詩並會朗讀出來，吸納了200萬fans。她稱Iman會在片中做警司，並稱今次的組合很新鮮，自己跟Iman及陳家樂比較多對手戲，希望電影可以在海外揚威。
陳子聰表示今次是做監製，自己仍在康復階段，所以暫不會做幕前工作。子聰稱因為才駁回身體入的系統，「肛門啱啱醒返」，需要常去廁所。他表示自己也會到片場，Iman又可以照顧他。他更稱自己在病床時，覺得對方比自己更有型，而且對方更獲不少國際品牌邀請。
Iman笑言要同時做醫生及拍攝是充滿挑戰的工作，因為子聰做完手術後，現時的生活是全新模式，需要監察每一個細節。他表示自己也沒想過會當上演員，在港期間每天都在學習這裡的文化，自己亦從7、80年代的電影了解過香港，自己在演戲的目標是今天比昨天做得更好。