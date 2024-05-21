拾荒法師｜陳子聰都認輸 何超儀對老公醫生有讚無彈誓捧做男神

由彭發執導、陳子聰、何超儀監製的《拾荒法師》今日舉行開鏡拜神儀式。何超儀更特別向大家介紹一名外籍人士Iman，原來對方是一直跟進陳子聰的病情。

超儀表示當時陳子聰在美國接受手術，但有感當時的護士經常轉換，未能跟足子聰的情況，於是經朋友介紹下，認識了Iman這位醫生，因為對方是專門負責跟進病人情況直至康復為止，於是找他負責管住子聰的情況。她稱因為對方的出現，也令子聰少了進出醫院。她稱其後覺得對方很有型，加上發現對方有經營社交平台，又會寫新詩並會朗讀出來，吸納了200萬fans。她稱Iman會在片中做警司，並稱今次的組合很新鮮，自己跟Iman及陳家樂比較多對手戲，希望電影可以在海外揚威。