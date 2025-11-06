拾荒法師2｜彭順彭發相隔12年再合導 遇到分歧靠兩樣嘢去解決

《拾荒法師2》是彭順及彭發兩⼈⾃12年前的電影《逃出⽣天》後再次以彭⽒兄弟這組合共同導演的作品。之前倆⼈合導的作品，如《無聲火》、《⾒⿁》系列及《風雲2》等均票房成績 理想，享譽國際。 被問到何以再次聯合導演，彭發說：「我們這麼多年每次接受訪問，記者最後的問題都是問我們甚麼時候再次⼀起合導，那麼我們都認真地想是不是時候⼀起拍⼀ 部戲呢？《拾荒法師2》便是⼀個最好的時機了。這故事有齊我們很喜歡的元素，⽽我們相 信⼀起合作會有新的火花。」

⼆⼈都認為此⽚在拍攝上最⼤的困難，便是在動作，兩⼈都說：「這部戲揉合了中國武術、搏擊、兵器對打，驚慄及喜劇，在華語電 影中很久沒有這類電影，在電影內男女主⾓需 要應付⼤量動作，那九個⽉的訓練是必需的，我看到他們⾝上的傷痕，知道他們都很認真對 待這部⽚，⽽這部戲會有⼀個⼤家未⾒過的何超，會令⼤家耳⽬⼀新。」 對於12年後再次合作拍《拾荒法師2》，默契如何？彭順則說：「非常好，我們分⼯很清 晰。」被問到如果有分歧時兩⼈會怎樣解決， 彭順說：「很簡單，我們很尊重對⽅，如果對 ⽅認為某場戲要以他的⽅式來拍會較理想，那 就交由對⽅拍，我們絕對信任亦尊重對⽅的判 斷。」