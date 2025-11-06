拾荒法師2｜陳子聰現身開鏡拜神 何超儀偕Iman接受特訓做武打巨星

何超主演的全新動作電影《拾荒法師2》早前隆重開鏡，除了女主⾓何超與男主⾓ Iman外，還有康復後精神奕奕地⾸次現⾝的監製陳⼦聰。今次班底找來彭順及彭發兩兄弟，二人相隔12 年再次合導，編劇⽅⾯有曾編過《三⼈世 界》及《⼩男⼈周記》，曾是導演陳嘉上的長 期拍檔，亦曾任何超主演的《紫雨風暴》的劇 本顧問，有劇本醫⽣之稱的⾦牌編劇葉廣儉， ⾄於動作⽅⾯，有袁和平武術班底，曾參與過 《標殺令》、《⿈⾶鴻》及《⼀代宗師》等⼤ ⽚的陳少華及⿈劍偉擔任武術指導，⽽演員陣 容更有兩⼤影帝謝君豪及鄭則仕坐鎮。 何超為演出此片與男主⾓Iman早在9個⽉前開始接受武術特訓，⽽電影更難得地集合了港產⽚全盛時期的⿈⾦組合，難怪監製陳 ⼦聰也滿有信⼼表示此⽚會為觀眾帶來全新的視覺動作體驗，很有驚喜。

陳⼦聰表示此⽚是屬於武術輕喜劇，⽽這種類型在港產⽚中已很少⾒，他與何超兩夫婦⼀直 希望把這種類型的電影以全新⾯貌呈現觀眾眼 前，他說：「我們852公司沒有拍過這類型的動作⽚，相信是⼀個⾥程碑。」 ⽽何超則表示她⼀直希望演女俠的⾓⾊，《拾荒法師2 》便是繼《千機變》後相隔多年後再演女俠，可謂圓了她的⼼願，她說：「我直情覺得係我演藝事業嘅再出發。」 男主⾓Iman亦表示這電影是他從來沒有看過 的類型，他非常興奮能參與其中。 ⽽為了應付本⽚的⼤量動作場⾯。他表示這是一部很高能量的動作片，對體能有很嚴格的要求。他說：「這是另一種層次的表演，當然我們不能在幾個月的訓練內便 成為真正的武術演員，但我們都盡力去做到最好，這也包括在演技方面，我們為此片上了一 些演技課程，這是一個全方位的訓練。」

何超及Iman 特別早在九個⽉之前便開始接受武術訓練，何超表示：「我們不是像《警察故事》般的⼤型 動作，⽽是偏向體操式的中國武術，所以武術 導演特別請了⼀隊中國武術隊來為我們作特訓，我們要練的是各⾨派的招式及各種兵器的 運⽤，由拳腳對打到舞⼑弄槍，每⼀個細節都要練，我們852電影公司始終沒有拍過這種動作 電影，所以事前準備功夫⼀定要做到⾜，那麼 拍的時候可以更快捷更安全。」 監製陳⼦聰則表示：「起初看到他們練到成⾝傷都擔⼼，後來看到他們訓練上了軌道， 知道他們體能上應付到，便放⼼開拍，現在我 對他們充滿信⼼，係辛苦但值得。」