指責前夫虐兒 T-ara Areum：他用尿射在兒子臉上

韓國女子組合T-ara成員Areum(韓雅凜)，今日接受韓國媒體《OSEN》訪問，指控企業家前夫，涉嫌虐待兩人所生的4歲及2歲兒子。Areum在電話中表示，「我正在採取必要法律行動，準備對我前夫虐待我們的孩子提出起訴。」

Areum指，她的4歲大兒子對她說，細佬被爸爸突然抱起扔到床上一角，弄得他又哭又鬧。」她說：「大兒子告訴我，當他發出噪音會被父親推他的頭，而且會把他踢出門口。」Areum還稱，大兒子曾被爸爸尿在臉上，「他這麼恨自己的孩子，我真的心很痛，而且我不能去問清這件事。」