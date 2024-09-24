指賀錦麗當選會出亂像捱轟 Janet Jackson否認為此道歉

Michael Jackson的58歲天后妹妹Janet Jackson，近日接受媒體採訪時稱，對於副總統賀錦麗的種族身份，發表了極具爭議的言論，引發外界廣泛的關注和批評。

Janet Jackson上周六接受英國《衛報》採訪時，被問到賀錦麗有機會成為美國歷史上第一位黑人女性當選總統時，她回應：「好吧，你知道人們怎麼說嗎？她不是黑人。據我所知，她來自印度。」接著，她補充道：「聞說她的父親是白人。這就是我聽到的。」

談到美國是否已準備好接受黑人或有色人種女性擔任總統時，Janet Jackson則表示：「我不知道，我認為可能會出現混亂。」她的這番言論，隨即引發強烈的反響和批評，許多人對她對賀錦麗身份的誤解表示不滿。有評論人士稱，Janet Jacksont的言論，反映她對於多元文化和種族身份的誤解，並指她的說話只會加劇社會分裂。