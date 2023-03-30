掃毒3｜三影帝聯手擴大毒品王國 36秒預告曝光

電影《掃毒》系列第3集《掃毒3：人在天涯》，早前公布定檔2023年暑假上映，今日(30日)率先公開36秒先導預告，為電影揭開序幕。

《掃毒3：人在天涯》由邱禮濤執導，三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂主演，在本次曝光的預告中，三位主角決心一齊食「大茶飯」，短短數十秒的預告，簡單幾句對白給觀眾引來不少聯想。三人在遊艇上食着雪茄、飲酒互吐心聲，暢談賺大錢後的理想，歐志遠（古天樂飾）急不及待說：「搞環保生意，上市。」張建行（郭富城飾）似乎就想避世，他說：「買個島過下半世。」作為大毒梟的康素差（劉青雲飾）就未有想過收手，表現進取地說：「我會在上流社會做最下流的事。」說明他一定不會輕易放棄自己辛辛苦苦、一手建立的毒品王國，更不會跟錢過不去，相信他仍希望兩位兄弟會誓死伴隨，共同進退，擴闊毒品王國的版圖。

《掃毒3：人在天涯》的故事依然圍繞在緝毒警員展開一連串與大毒梟及其集團的生死對決。大毒梟康素差帶着手下張建行從事毒品交易，新加入的成員歐志遠則因一次意外與兩人成為生死之交，此後三人情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方調查後，便帶着團隊逃到金三角發展毒品生意，卻因此意外發現身邊竟然暗藏臥底。除了三大影帝陣容吸引，片中亦不乏震撼畫面，包括大型爆炸場面、戰機、連場猛烈槍戰、軍隊駁火等等，均是邱導慣用的拿手拍攝手法。