掃毒3｜周末票房破570萬 郭富城首次開真AK47險被火球吞噬

由劉青雲、古天樂與郭富城三大影帝聯手主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，上畫四日(截止7月30日)港澳累積票房衝破570萬，結局一場出動戰機大炮的村寨混戰，更成為網民熱話。在這場最終對決中，郭富城親身上陣，第一次開真AK47，更被火球追在後面，險被吞噬。
難忘AK47 後座力驚人
郭富城指今次是開真槍拍攝，在邱禮濤導演的要求下，不少危險的動作場面都親身上陣，其中最難忘是尾段的村寨槍戰，他憶述說：「劇組放了一個很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後座力都令我很難忘。」
與劉青雲首於電影演對手戲
不說不知，原來郭富城與劉青雲雖曾與電視台訓練班相遇，今次是首度在電影上有正式對手戲，今次更是首次演臥底，他形容角色甚有發揮，情緒相當多糾結，城城說：「我從沒演過臥底，我覺得這角色很有層次，很多情緒掙扎，游走黑白兩道之間，我要混入毒販隱藏自己身份，在青雲演出的毒梟角色康素差身邊找罪證，和他出生入死，真的搵命搏，但是過程中，青雲有救過我，令我夾在自己警察身份中，有情義兩難存的一種決擇。」在電影中，城城飾演的角色張建行，與劉青雲飾演的康素差，皆曾在對方命懸一線時，奮不顧身互相營救，然而二人身處不同的極端世界，令城城陷於情義兩難，城城表示和青雲演出交流互動得很開心。