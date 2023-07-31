熱門搜尋:
西貢鯨魚 楊貫一 微辣 三隧分流 動漫節2023 李玟 銀色債券 圍方 C觀點 網上熱話 謝雪心 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 減肥 姜濤
返回
娛樂
2023-07-31 13:06:01

掃毒3｜周末票房破570萬 郭富城首次開真AK47險被火球吞噬

分享：
郭富城在《掃毒3：人在天涯》親身上陣應付危險動作場面。

郭富城在《掃毒3：人在天涯》親身上陣應付危險動作場面。

由劉青雲、古天樂與郭富城三大影帝聯手主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，上畫四日(截止730日)港澳累積票房衝破570萬，結局一場出動戰機大炮的村寨混戰，更成為網民熱話。在這場最終對決中，郭富城親身上陣，第一次開真AK47，更被火球追在後面，險被吞噬。

郭富城拍《掃毒3：人在天涯》爆破場面，感覺險被火球吞噬。 郭富城親身上陣應付《掃毒3：人在天涯》爆破場面。 郭富城開真槍拍攝《掃毒3：人在天涯》。 郭富城在《掃毒3：人在天涯》首次開AK47。

難忘AK47 後座力驚人

郭富城指今次是開真槍拍攝，在邱禮濤導演的要求下，不少危險的動作場面都親身上陣，其中最難忘是尾段的村寨槍戰，他憶述說：「劇組放了一個很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後座力都令我很難忘。」

郭富城在《掃毒3：人在天涯》首次與劉青雲正式演對手戲。 郭富城、劉青雲和古天樂三大影帝難得在《掃毒3：人在天涯》合作。

與劉青雲首於電影演對手戲

不說不知，原來郭富城與劉青雲雖曾與電視台訓練班相遇，今次是首度在電影上有正式對手戲，今次更是首次演臥底，他形容角色甚有發揮，情緒相當多糾結，城城說：「我從沒演過臥底，我覺得這角色很有層次，很多情緒掙扎，游走黑白兩道之間，我要混入毒販隱藏自己身份，在青雲演出的毒梟角色康素差身邊找罪證，和他出生入死，真的搵命搏，但是過程中，青雲有救過我，令我夾在自己警察身份中，有情義兩難存的一種決擇。」在電影中，城城飾演的角色張建行，與劉青雲飾演的康素差，皆曾在對方命懸一線時，奮不顧身互相營救，然而二人身處不同的極端世界，令城城陷於情義兩難，城城表示和青雲演出交流互動得很開心。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受