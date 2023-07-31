掃毒3｜周末票房破570萬 郭富城首次開真AK47險被火球吞噬

由劉青雲、古天樂與郭富城三大影帝聯手主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，上畫四日(截止7月30日)港澳累積票房衝破570萬，結局一場出動戰機大炮的村寨混戰，更成為網民熱話。在這場最終對決中，郭富城親身上陣，第一次開真AK47，更被火球追在後面，險被吞噬。

難忘AK47 後座力驚人 郭富城指今次是開真槍拍攝，在邱禮濤導演的要求下，不少危險的動作場面都親身上陣，其中最難忘是尾段的村寨槍戰，他憶述說：「劇組放了一個很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後座力都令我很難忘。」