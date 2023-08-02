掃毒3｜娛樂主持溫穎琦訪問影帝 突自爆戲中與劉青雲親熱：怕唔怕醜呀？

由三大影帝古天樂（古仔）、劉青雲、郭富城（城城）主演電影《掃毒3：人在天涯》喺日前舉行首映禮，期間佢哋接受傳媒嘅採訪，不過就發生一段好尷尬嘅場面，ViuTV女主持人溫穎琦（Ollie）問咗一條問題，結果令到三大影帝聽完後頗為尷尬，頓時全場DEAD AIR。

突然自爆參與演出 日前溫穎琦為ViuTV節目《三分鐘熱度》前往電影《掃毒3：人在天涯》首映禮進行採訪，期間Ollie嘅發問就搞到氣氛尷尬兼全場DEAD AIR。佢就問劉青雲：「青雲知道你好難得有啲接近女色嘅場口，你自己會唔會好唔習慣？」，表情尷尬嘅青雲回答話：「學呀古仔話齋，珍惜囉！唔係點啊？」，之後Ollie再話：「嗰個係我嚟架！」

影帝化解危機 企喺隔籬嘅古天樂好愕然表示：「吓！嗰個你嚟㗎咩？！」青雲之後就好似認得佢：「吓！？你染咗髮？！嗰對腳就係你嘅？」Ollie就否認對腳係佢，而古仔再好奇話：「嗰個你嚟㗎咩？！」之後，古仔搞笑話：「得！俾個電話佢囉」，郭富城又加多把口話：「攬多次嚟睇吓呀不如，表演多次嚟睇吓，真係唔記得喎」，最後Ollie再窮追不捨問：「怕唔怕醜呀？」青雲詐傻扮懵：「邊個呀？」，Ollie：「你囉！」，青雲只好回答：「珍惜啦總之」，採訪現場笑聲不斷，成功化解呢個尷尬嘅場面。