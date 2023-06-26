掃毒3｜郭富城吊威也拍潛水戲 孖劉青雲40度高溫穿皮褸摸擬揸飛機戲

三大影帝劉青雲、郭富城和古天樂合演的電影《掃毒3：人在天涯》，在邱禮濤執導下，經歷上天下海、飛車、坐船等動作場面，劉青雲與郭富城要穿皮褸駕小型飛機，困在溫度高達40度的焗促機艙內演出。此外，郭富城更要深潛海底，並在綠布幕吊威也拍海底場面。

劉青雲等退休學 揸飛機

其中一場戲講述劉青雲飾演的毒梟康素差，帶同郭富城所演的手下張建行，駕著小型飛機衝上雲霄，兩位影帝在體感溫度高達37度的烈日當空之下，穿上有型皮褸，坐在無空調的小型飛機艙內，抵受40度高溫拍攝駕駛小型飛機的場面，絕對考驗兩人抵熱能耐。在未正式拍攝時，兩人的助手就不停為他們抺汗及吹風扇。

拍攝期間，劇組安排了專業的飛機師從旁指示負責駕小型飛機的青雲，問到現實生活有否想過學駕飛機，青雲說：「我未曾駕駛過飛機，自己曾經有想學揸飛機，但未有實行，係好好玩㗎，等退休學啦﹗」愛好賽車及速度運動的城城，也曾考慮過學習駕駛飛機，城城說：「自己當然鍾意飛機，以前有想過學，在賽車時認識一位醫生是懂得駕直升機，始終與速度有關，當時覺得很吸引，所以曾經玩遙控直升機，亦有玩電腦控制直升機。」至於會否抽時間學習駕駛飛機，城城說：「這段時間不會了，現在放很多時間做創作，寫寫書法。」