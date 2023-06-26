掃毒3｜郭富城吊威也拍潛水戲 孖劉青雲40度高溫穿皮褸摸擬揸飛機戲

三大影帝劉青雲、郭富城和古天樂合演的電影《掃毒3：人在天涯》，在邱禮濤執導下，經歷上天下海、飛車、坐船等動作場面，劉青雲與郭富城要穿皮褸駕小型飛機，困在溫度高達40度的焗促機艙內演出。此外，郭富城更要深潛海底，並在綠布幕吊威也拍海底場面。
劉青雲等退休學揸飛機
其中一場戲講述劉青雲飾演的毒梟康素差，帶同郭富城所演的手下張建行，駕著小型飛機衝上雲霄，兩位影帝在體感溫度高達37度的烈日當空之下，穿上有型皮褸，坐在無空調的小型飛機艙內，抵受40度高溫拍攝駕駛小型飛機的場面，絕對考驗兩人抵熱能耐。在未正式拍攝時，兩人的助手就不停為他們抺汗及吹風扇。
拍攝期間，劇組安排了專業的飛機師從旁指示負責駕小型飛機的青雲，問到現實生活有否想過學駕飛機，青雲說：「我未曾駕駛過飛機，自己曾經有想學揸飛機，但未有實行，係好好玩㗎，等退休學啦﹗」愛好賽車及速度運動的城城，也曾考慮過學習駕駛飛機，城城說：「自己當然鍾意飛機，以前有想過學，在賽車時認識一位醫生是懂得駕直升機，始終與速度有關，當時覺得很吸引，所以曾經玩遙控直升機，亦有玩電腦控制直升機。」至於會否抽時間學習駕駛飛機，城城說：「這段時間不會了，現在放很多時間做創作，寫寫書法。」
懸浮半空扮潛水
另一場重頭戲，郭富城需要夜潛深海，共花了兩天拍攝，城城在潛水教練指導下，潛入海底找尋毒品，繼而將多桶共數百公斤的毒品吊上貨船。城城穿上整副潛水裝束的城城，站在吊索的貨物上，從水中吊至十多呎高，縱然有一定危險性，但拍攝相當順利完成。
為捕捉不同的鏡頭，城城加碼在綠布幕廠景拍海底場面，城城全副潛水裝束，吊上威吔，在空中做出浮游及潛水動作，城城雖有豐富跳舞及動作經驗，但要懸浮狀態做出潛水動作，需要極大的體力及耐力，絶對不容易，幸好城城只用短短兩、三小時，便完成這艱鉅任務