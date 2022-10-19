掃黃行動拘AV女優 四仔達人：香港一直是女優賺外快的首選

油尖警區聯同西九龍總區刑事部、西九龍機動部隊及入境事務處，根據線報及經深入調查後，昨午在區內展開掃黃行動，行動中其中一名被捕的27歲日本女子姓「中島」(Nakajima)，被爆就是2018年出道的三、四線AV女優「愛澤乃亞」（愛沢のあ）。

翻查資料，愛澤乃亞在官方資料上報稱24歲，2019年以現時藝名加盟CAPSULE AGENCY旗下，不過她已從該公司的官方網站上除名，有指她今次以旅客身份來港「半玩半賣淫」，每次收費大約6,000至7,000元，中介每次抽佣4,000元。賣淫集團在Telegram刊登其AV作品封面吸客，並標榜不同「特殊服務」收費。

愛澤乃亞被捕消息引起各地AV迷熱議，當中包括台灣AV達人「一劍浣春秋」今日亦對此作出評論，並指：「香港一直是AV女優在海外賺外快的首選，這一陣子一直有女優去賺快錢的消息；我比較訝異的是愛澤乃亞的價碼，那已經十分接近我知道的底價，不知道是因為知名度太低所以便宜賣、還是仲介她去的經紀是產地直銷，少了中間人把錢疊上去，和她來一次的價格真的不貴耶…」他更指出，在開關後有五位日本AV女優原本要到台灣「開工」，但其後因鬧出風波，最終有兩名女優取消了台灣之行。