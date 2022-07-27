授勳2022｜汪明荃相隔18年後獲頒金紫荊星章 阿姐︰開心得到大家認同

特區政府公布一年一度的授勳名單，入行56年的汪明荃，繼04年獲頒「銀紫荊星章」後，相隔18年再獲頒「金紫荊星章」。憲報讚揚阿姐對本地藝術文化的貢獻，形容她的地位超然︰「汪博士從事演藝工作逾五十年，功高望重，對本港藝術文化界的建樹尤為突出，特別對振興、弘揚和傳承粵劇作出重要的貢獻，現獲頒授金紫荊星章。汪博士致力向市民大眾推廣這項世界級非物質文化遺產，在參與傳統粵劇和新編劇目的演出、培育新秀、拓展觀眾羣，以及支持文化交流活動等方面，成果甚豐。」
未來致力培訓新人 推廣粵劇
阿姐對再度獲頒星章，她表示非常開心，沒想到現在可獲頒「金紫荊星章」，她表示過去一直很著重粵劇的傳承，推廣和發展等各方面，未來仍會在培訓新人方面多做工夫，亦希望打出香港，進入大灣區及世界各地，推廣粵劇。
Uncle Ray林超賢獲頒銀銅星章
人稱「Uncle Ray」的電台主持人郭利民(Ray CORDEIRO)獲頒「銀紫荊星章」，以表揚他畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂，亦培育出不少新晉歌星和樂隊的貢獻。
至於林超賢導演則獲頒「銅紫荊星章」，憲報讚揚他對香港電影業貢獻良多︰「他的導演生涯輝煌燦爛，曾執導超過二十五部電影。其執導技巧啟發不少中外同行，他亦身體力行支持香港發展為中外文化藝術交流中心。」林超賢去年為警方拍攝《守城》宣傳片，大陸電影《長津湖》及《紅海行動》亦是其作品。