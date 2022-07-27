授勳2022｜汪明荃相隔18年後獲頒金紫荊星章 阿姐︰開心得到大家認同

特區政府公布一年一度的授勳名單，入行56年的汪明荃，繼04年獲頒「銀紫荊星章」後，相隔18年再獲頒「金紫荊星章」。憲報讚揚阿姐對本地藝術文化的貢獻，形容她的地位超然︰「汪博士從事演藝工作逾五十年，功高望重，對本港藝術文化界的建樹尤為突出，特別對振興、弘揚和傳承粵劇作出重要的貢獻，現獲頒授金紫荊星章。汪博士致力向市民大眾推廣這項世界級非物質文化遺產，在參與傳統粵劇和新編劇目的演出、培育新秀、拓展觀眾羣，以及支持文化交流活動等方面，成果甚豐。」

未來致力培訓新人 推廣粵劇

阿姐對再度獲頒星章，她表示非常開心，沒想到現在可獲頒「金紫荊星章」，她表示過去一直很著重粵劇的傳承，推廣和發展等各方面，未來仍會在培訓新人方面多做工夫，亦希望打出香港，進入大灣區及世界各地，推廣粵劇。