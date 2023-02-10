接拍《誘餌》打破固有形象 張根碩晒鬚根嚇窒親朋

打破美花男形像

張根碩以《誘餌》回歸拍劇，對新作寄予厚望，「第一次看到劇本就激動不已，《誘餌》對我來說意義深遠，它提醒了我為甚麼要以演員的身份活著，也給了我挑戰自我的機會，我至今仍然無法忘記第一天拍攝的第一個鏡頭。」他不但蓄鬍子，更是不時以黑色裝束示人，他也笑言外形的轉變嚇到身邊人：「預告和海報公開後，我收到了很多聯繫，問我是不是真的留了鬍鬚，我在拍攝時也維持著這個狀態，後來和導演商量後決定不化太多妝，在現場也幾乎不照鏡子。」張根碩在訪問暗示：「劇中具都瀚不吃飯、也不露齒笑，我以為他對世上所有事物毫無關心，但是演著演著，越覺得他恰恰相反！儘管他有著不得不從律師變成刑警的黑歷史，可是他不僅是為了個人復仇，而是著手拯救和自己相似的人們。」