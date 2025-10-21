接駁靈聲2｜超越前作 續集全球票房首周勁收4200萬美元

Blumhouse Productions出品的2022年恐怖片《接駁靈聲》（Black Phone），全球票房黑馬狂掃1.6億美元，2025年強勢來襲！由環球影業與Blumhouse聯手新片《接駁靈聲2》（Black Phone2）已在香港上映，更於全球各地再爆驚悚旋風，首周橫掃4200萬美元票房，國際市場更以1550萬美元的開出亮麗成績，全面超越前作《接駁靈聲》（Black Phone）紀錄，展現驚人吸金力。

大幅超越前作

這部由環球影業發行、伊芬鶴健（Ethan Hawke）主演的驚悚續作，目前已登陸全球71個電影市場，在各地掀起觀影熱潮。墨西哥地區以430萬美元的驚人成績強勢登頂，狂攬近六成市場佔有率，成為該片海外最大票倉。英國與愛爾蘭市場同樣表現亮眼，以148萬美元穩坐票房亞軍，較首集票房飆升19%，顯示該系列的魅力在當地持續升溫。同時，巴西在陰雨連綿的天氣助攻下，意外催生觀影熱潮，創下120萬美元的優秀成績，讓該片穩坐當地票房冠軍寶座。而澳洲與法國同樣不遑多讓，雙雙躋身海外市場前五名，證明這股恐怖旋風正持續席捲全球影市。