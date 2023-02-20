推新歌《入場人士注意》 馮允謙散播快樂細菌

Jay在《入場人士注意》MV中化身開心博士，研製快樂菌感染全世界，散播正能量，拯救不開心的人。他除了親自作曲填詞外，又邀請了陳考威、SeaTravel、Oscar和Young Hysan等出力，為演唱會主題曲發功。拍攝MV當日，大約20位演員化妝扮喪屍，他們由酒吧場景、滾軸溜冰場、實驗室追到街頭，Jay飾演發明家研製「快樂菌」散播正能量，他說：「今次MV唔使跳舞，但有一組動作，喺MV裏面不停做。我希望到時演唱會上，台下觀眾都可以同我一齊做，一齊投入呢首歌，感染快樂氣氛。」

希望演唱會觀眾睇得開心

《入場人士注意》MV故事主旨，與演唱會的主題非常相似，「MV裡面嘅我係個發明家，見到世界變到好壞，啲人唔開心，所以發明快樂病毒，感染所有人。我希望入嚟睇演唱會嘅觀眾都感染到，好投入我個騷，變得快樂。」在拍攝現場，Jay亦好似MV的角色一樣，與飾演喪屍的年輕人打成一片。演唱會舉行在即，Jay心情既興奮和緊張，早前放假飛加拿大探望父母親友，共聚天倫後充滿能量，他說：「今次只係休息咗幾日，我當然好想再放長啲假期，真係太耐無放長假。不過我都好感恩，開騷前竟然有假放喎，好開心。休息完返嚟，個腦好清𥇦，工作更加投入，我又再充滿力量！」