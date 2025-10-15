換乘戀愛4｜郭敏京見前任被邀約即黑面 朴智賢高調調情拍手叫好

公開第一對前度組合

《換乘戀愛4》於第三集公開了第一對前度情侶，主人公正是戀愛7年（韓國計法為九年）、3個月前分手的趙有植和郭敏京！兩人就讀藝術高中時結緣，郭敏京憶述：「我一入學的時候，朋友都說戲劇科有一個超帥的哥哥，當時他在踢足球，朋友都在欄桿上看他，但我對他不感興趣；後來他從戲劇科轉到舞蹈科，有一天我們一起去首爾上課，他請所有人吃辣炒年糕，我跟朋友說他人很好。」趙有植也對擁有小巧可愛魅力的郭敏京一見鍾情，漸漸地兩人談起秘密的高中戀愛；可是趙有植的舞者工作越來越忙，連交往紀念都無法見面，郭敏京難過表示：「我們時隔兩周才見面，但他看起來很累，他就趴著睡了，但我覺得這是非常珍貴的時間。」兩人漸行漸遠最終分手，不過也因為交往時間太長，難以輕易投入下一段感情，特別是郭敏京在第三、四集不時表現出的微妙的嫉妒，都被網民直指不討好：「不喜歡」、「發現前男友紅，自己沒有人投票，就開始不爽」、「後來跟元奎約會成功才笑了」、「拜託其他男生把她帶走」。