換乘戀愛4｜金宇珍求復合 郭敏京情勒趙有植壓力爆煲

《換乘戀愛4》第9集新成員「男鯰魚」（以獨特魅力製造緊張感的參賽者）李在亨上集加入「換乘之家」後，隨即引起男演出者的戒備！趙有植立馬洗頭吹頭、鄭元奎也到房間突然換衫，可見在亨的到來掀起了新一輪暗湧！不少觀眾認為他表現從容自在，極具個人魅力：「在亨很直球挺不錯」。亦有人指他外型出色，甚至撞樣男神玉澤演：「一直覺得男5有種玉澤演的感覺」、「我也覺得在亨的側臉很像玉澤演！」

敏京有植的互相折磨

交往七年（韓國計算為九年）的郭敏京與趙有植一直是《換乘》觀眾茶餘飯後的話題之一，二人在最新一集上演的深夜對話卻充滿壓迫感！敏京認為有植對其他女參加者動心而咄咄逼人，又指對方不理會自己感受，迫使有植爆發：「不然我應該要在乎你嗎？我不太想再和你談下去，聊了之後我們能有甚麼變化嗎？我講過很多次了，你別總是沒完沒了的問，你不要這樣子說話！」

敏京表面看似人畜無害且笑面迎人，又擅於給予男參賽者滿滿的情緒價值，只有私下面對有植時才會流露出不一樣的強勢和倔強，加上看不慣前任在女嘉賓中獲得高人氣，所以動不動便指責男方不顧及自己感受，又多次強調因為前度而失眠；有植這次的回嘴也顯得不太耐類，不斷要敏求京「小心點」、「會被看到啊」，不少網民認為兩人難以復合：「有植感覺就是對敏京膩了」、「有植一整個煩躁」、「敏京真的好情勒，難怪有植壓力很大」！