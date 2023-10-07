揹水一戰2024｜方力申第六次出戰 余德丞 ANSONBEAN 保錡首次參與感受「揹」後意義

「揹水一戰 2024」盼能為缺水居民籌款港幣 250萬元，在柬埔寨和尼泊爾等偏遠山區建設淨水設施，解決當地居民缺水及食水衛生問題，送上源源不息的希望。今年，「揹水」大師兄方力申獲邀榮譽顧問，還有東方昇、伍家謙、衛詩雅、余德丞、ERROR成員吳保錡、劉沛蘅（Hillary）、ANSONBEAN（陳毅燊）擔任揹水大使，眾人於早前為「揹水一戰2024」拍攝宣傳片，分享參戰心情和「揹」後意義，屆時3月10日將現身賽道為參加者加油打氣。

10年前⽅⼒申開始參與「揹水一戰」活動，明年是他的第六次出戰，他坦言：「好攰，仍想堅持！」他人生中「揹水一戰」第一戰是2014年，拍攝宣傳片時，他翻看舊日自己在「揹水一戰」的照片，不禁表示：「表情好熱血、好開心、好肥！」⽅⼒申還記得當日臨近衝線一刻，不忘為自己整理髮型，亦因為周遭很多人影相，原本「喘晒氣」的他扮作氣定神閒。即將迎來第10年參與，他表示每次完成賽事後，周身痛足4、5日，玩完又辛苦，但又想參加再做好一點。

余德丞、保錡、劉沛蘅、ANSONBEAN均是首次參與，他們對要揹起5公升水完成賽程，起初以為很簡單容易，保錡還笑言：「輕鬆、簡單！」ANSONBEAN更提議：「加多一袋水在心口前面，看起來更『大隻』！」拍攝時，他們真正揹起5公升水才發覺原來很重，揹起出戰殊不簡單！首次參與賽事，他們在想像出戰一刻的心情，余德丞表示：「應該會是汗水的味道，加上熱情鬥志，可能會有少少『樣衰』。」而女將Hillary謂：「真係好重，不過為了幫人，頂硬上啦！」ANSONBEAN覺得自己衝線一刻會攰到即場瞓低。