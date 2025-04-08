搗破法蘭克｜楊偲泳岑珈其被刪咀戲曝光 大爆男方臨陣縮沙「脷疊脷」

由談善言、林家熙、岑珈其和楊偲泳主演的動作犯罪電影《搗破法蘭克》 (Smashing Frank)， 楊偲泳與岑珈其在戲中飾演一對曖昧賊拍檔，二人出生入死拖手逃命，更有咀戲，導演安排開鏡首日便拍攝咀戲，Renci主動向戲裡戲外皆是怕醜仔的珈其獻吻，更踢爆珈其原先建議「脷疊脷」，但臨陣縮沙，拍攝時尷尷尬尬，被同戲的楊偉倫恥笑「得把口」。

岑珈其自認失敗

對於開鏡首天便要拍攝咀戲，二人默契十足，岑珈其表示，事前與楊思泳商討如何配合演繹，他說：「不過有緊張，好多謝Renci好專業，其實我覺得自己有啲失敗，明明要男仔令對方安心，反而要女仔同我講OK冇問題，佢好專業。」珈其認為配合劇情，輕輕的一吻已經好夠能表達箇中意義，珈其說：「我同Renci 之前兩套戲合作都係情侶，但係冇試過錫，反而今次唔係情侶，曖昧關係有錫，感覺浪漫。」

Renci笑說：「我哋本身圍讀時，本身尺度係大嘅，但基於好多原因就縮到好細。導演本身諗住係激啲，我之前係驚我嘅人身安全，而家我都唔敢面對，見到佢我會驚，因為珈其太太係跆拳道黑帶。」不過，導演蔡康凝為維持緊湊節奏，忍痛剪走兩人咀戲。