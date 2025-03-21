搗破法蘭克｜談善言大盜服拉隊出席啟動首播禮 岑珈其唔鼓勵「先飲食、後付款」

香港首部眾籌破格動作犯罪電影《搗破法蘭克》，安排於今個復活節上映，昨天（21日）在奧海城舉行啟動首播禮，出席主創包括監製甄峻賢、導演蔡康凝，演員談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、陳獻略、近南哥及肥豪。四位主演穿上電影中的「大盜」制服，配襯電影中的兔仔面具出巡，型格十足，而出席電影啟動首播禮的過百名贊助人，亦手持兔仔面具，聯同演員一齊大合照。

《搗破法蘭克》故事講述一群叛逆青年，組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載互聯網，挑戰道德底線，賭上自身前途及安危，但求點擊流量，同時公然狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。活動上，導演蔡康凝分享電影點滴，並表示：「《搗破法蘭克》經歷很多，多謝演員們奮力演出，台前幕後的努力，行到今日終於大銀幕同大家見面。」女主角談善言說：「今次好好玩，同好朋友一齊拍，甚有化學作用，角色很有挑戰，未試過演如此剛烈，性格突出，憤世嫉俗角色，有一班好朋友陪住我好開心。」至於林家熙亦稱：「我覺得好爽，可以打劫，自己造型又夠古怪，又可以dreadlocks（髒辮髮型），導演又俾我哋四個熟悉對方做劇本研究，可以好順暢去演出。」另一要角岑珈其：「我覺得好犀利，我們是香港有史以來第一套眾籌，而拍攝成功的電影，希望大家鍾意，我們台前幕後花了很多心機，如果今次眾籌成功，可以令到香港電影多一個途徑可以眾籌開到電影，希望可以成功，多謝大家支持。」日前，珈其在Threads就《搗破法蘭克》發出一則帖文，分享指「任何便利店或超級市場裡面，如果你有需要，你係可以即時打開啲嘢飲或者嘢食即時食用，其實係唔算犯法，只要你最後有喺離開之前畀到錢，你唔屬於偷嘢或者唔算破壞商品，因為你有畀錢」，其內容引起不少網民踴躍留言，還有媒體報道律師的法律意見。岑珈其在活動受訪時就事件作出回應：「因為都驚畀咗個錯誤資訊大家，所以上網問吓大家、學多樣嘢，多謝好多網民畀咗資訊我！」岑珈其表示：「其實唔主張大家、唔鼓勵大家咁做嘅！當時係好頸渴，所以依家咪畀錢先囉！其實畀咗錢就ok！」