搵劉俊謙拍MV唔怕「劉太」詐型 雲浩影：真嗰個都未出聲

Cloud在現場歌迷歡呼聲中登場，她說：「感激 MOKO 新世紀廣場邀請，為我舉辦今次專輯簽唱會。她又特意感謝在場等候多時的樂迷粉絲，提到新專輯以痛為題，她說：「專輯封套拍攝特意去長洲取景，又換咗多個造型上陣，絕對係攀山涉水，過程頗為艱辛，不過十分值得，因為正正能表達出成年人先懂得嗰那份痛，所以要感謝拍攝同製作團隊嘅努力！」

提到專輯內歌曲《回憶半分鐘》，成為她首支五台冠軍歌，Cloud表示：「十分榮幸，承諾未來將繼續努力，創作更多好作品答謝樂迷。」她隨即為現場樂迷們送上多首歌曲，包括 《回憶半分鐘》及新曲《慢性分手》，一眾歌迷均沉醉於至甜蜜氣氛之中。 近期正專注拍劇的Cloud，透露：「好快會有一首節奏輕快嘅新歌推出，希望歌迷會同樣喜歡。

《慢性分手》MV，Cloud請來近日在電影《九龍城寨之圍城》中有份演出的劉俊謙擔任男主角，她說：「公司碌咗唔少人情卡，先能邀請到Cloud，知道佢擔演嘅電影票房大賣，都替佢高興，希望可以再同佢有合作機會。」問她怕不怕MV出街給一眾「劉太」鬧，她說：「真嗰個劉太都未出聲(指劉俊謙女友蔡思韵)，不過現場工作團隊嘅女士們就好冧佢囉，返去建議公司開套戲俾我同佢拍先。」