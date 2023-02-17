搵鬼做情人｜張曦雯大爆向加拿大男友主動出擊 七師傅似鞏俐冧掂荷蘭老公

由新晉摩洛哥人妻謝茜嘉及助手星叡主持的全新綜藝節目《搵鬼做情人》，將於2月18日於myTV SUPER的myTV Gold獨家首播，共十集，逢星期六更新，兩人化身小學徒，每一集與中外人妻人夫大談不同國籍伴侶的戀愛習慣與風俗。

《搵鬼做情人》邀請多位與外國人共組家庭的圈中好友，大爆他們的戀愛生活細節。嘉賓包括剛結束和荷蘭男友阿龍十年愛情長跑，新婚的七師傅、與加拿大男友甜蜜同居中的張曦雯、王敏德Janet Ma夫婦、邵音音女兒許湘韻Jean與先生波多野裕介、法國人妻周汶錡、新晉日本人夫吳業坤、跟澳籍老公共築幸福家庭的車婉婉、生於跨國家庭並遇上德國老公Simon Van Damme 的貝安琪、擁有暖男英國丈夫的李蕙敏，以及嫁給美國老公的黃佩霞。