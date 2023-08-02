搵NewJeans製作人閔熙珍合作 BTS V展示音樂新嘗試

韓國防彈少年團(BTS)成員V(金泰亨)，將與NewJeans的總製作人閔熙珍合作，為自己的首張個人專輯製作，其經理人Big Hit Music今日公布，V建議由閔熙珍主導專輯的整體製作，包括音樂、編舞、設計和宣傳。閔熙珍作為Adob​​e的首席執行官兼總製作人，領導女團NewJeans的成功，大家有目共睹，被認為是 當下K-Pop樂壇最具影響力的人物之一。

閔熙珍稱，去年底就收到V的邀請，但一直猶豫不決，「我是被V的態度和熱情感動，還有他獨特的聲線，讓我決心接下重任。雖然V的歌曲不是我熟悉的風格，但相信完成品會是非常有趣。」她指已為V規劃了一批歌曲，「V新專輯的賣點在於音樂內容，不僅體現V的個人偏好，也有我推薦的音樂風格，比起耳熟能詳的類型，更側重我們想做的音樂，和能駕馭好的音樂。」

閔熙珍指新專輯不僅體現V的個人偏好，亦有她推薦的音樂風格。

全球 fans 等睇 V 的不同面貌

作為BTS最後一位成員推出個人專輯，V稱既緊張又高興，他稱，「這張專輯會是我的品味，將會有很多值得一看的地方。」他補充說：「我是懷著令ARMY(BTS粉絲暱稱)幸福的態度製作這張專輯的，但風格與BTS的V非常不同，會是我音樂生涯的一個重要里程碑。」

V過去曾推出不少獨唱作品，原創歌曲就有《04 O'CLOCK》、《Winter Bear》、《Snow Flower》等，為劇集獻唱的歌曲則有《花郎》裡的《非你不可》、《梨泰院Class 》的《Sweet Night)，以及《那年，我們的夏天》的《Christmas Tree》等等，其沙啞而柔和的歌聲加上閔熙珍的製作，將展現V獨特的音樂風格和個人魅力，詳細信息還沒有公布，但fans可以期待更多關於這張專輯的消息。