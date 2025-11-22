摩登粵劇《頂頭鎚》五場演出圓滿落幕 觀眾反應熱烈期待重演

由海報拍攝、演員圍讀、綵排，再到連續四天一連五場演出，製作單位「進念•二十面體」主席劉千石也陪伴着台前幕後工作人員，為大家打氣，因此在完成最後一場演出後，大夥兒對石哥感到依依不捨，齊齊找他拍照留念。監製陳善之說：「多謝大家嚟支持我哋，多謝台上所有演員嘅傾情演出，所有藝術創作同創新都需要膽量同勇氣，進念•二十面體一直好堅持呢份膽量同勇氣。好開心同多謝呢幾日喺台上嘅演員同所有工作人員，佢哋都對我哋抱有呢份信任同膽量，同我哋行出呢一步，希望日後進念又好，又或者係健平呢班咁有創意嘅年青人都好，繼續去創新，令我哋香港嘅廣東粵劇可以繼續發揚光大，得到更多年青觀眾嘅支持。」導演胡恩威表示：「多謝大家，呢個戲都好神奇，我十幾年前睇呢個劇，當時係由陳敢權導演、高世章作曲嘅音樂劇，非常之精彩，嗰陣我睇完就覺得不如將佢改成粵劇，我問陳老師可唔可以俾個劇本我改，佢話可以，我就先搵健平負責音樂，再搵阿Joe搵演員埋班，呢個班底好特別，係跨世代同跨界別。最後我要再次多謝陳老師同高世章，因為冇佢哋嘅音樂劇，就冇今晚呢套粵劇，呢個故仔對香港人嚟講，真係幾特別。」

德斌後台門口派福利

主角衛駿輝表示：「對我嚟講《頂頭鎚》係一個新嘗試，亦都好開心同團隊緊密合作咗兩個幾月，係一個好好嘅過程，我亦好享受呢個成果，大家合作一齊做一件咁創新嘅事，我好開心觀眾好鍾意個劇，由4歲小朋友到80歲嘅婆婆都有嚟睇，劇裡面有舞台劇同粵劇嘅元素，有啲初初接觸粵劇嘅朋友都覺得幾好睇，亦唔悶，我期待再次同進念合作，再次頂頭鎚。」黃德斌則稱：「上次《唔講得》同今次《頂頭鎚》反應都咁好，多謝Joe搵我。觀眾入場前冇諗過係一個咁多嘢睇嘅劇目，佢哋可能會以為一個好傳統嘅粵劇，我見到佢哋好開心，有啲觀眾因為感動而流淚。成個團隊嘅合作可以俾到觀眾一個新嘅感受，大家都非常滿足，我亦好開心可以同進念團隊合作，佢哋俾咗一個喺我做咗咁多年演員之後嘅新體驗，再次多謝監製陳善之先生同導演胡恩威先生，同埋所有演員同工作人員，佢哋對我提點好多，例如點樣去演繹粵劇，我覺得自己嘅表現未夠完美，但我至少嘗試過，希望日後有更多新嘅嘗試，亦希望《頂頭鎚》能夠巡演，最後要多謝呢幾晚喺後台門口等我嘅粉絲。」黃德斌更到後台門口見fans及影相簽名，認真寵粉。

陳景銣表示：「不知不覺已經尾場，而家嘅心情仲係非常之興奮，有意猶未盡嘅感覺，希望可以快啲有第二次重演。」由於反應熱烈，觀眾亦期待《頂頭鎚》能早日重演。