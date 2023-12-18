撐好友李煥明博士慈善騷 瑪姬想開演唱會Part 2

Wendy演出前台上進行移交支票善款儀式，同時一眾好友更秘密為她預備蛋糕預祝生日，讓這充滿才華的作曲家，有個難忘的生日音樂會，更由壽星女鋼琴演奏揭開序幕。而音樂會表演嘉賓有呂珊、黃翊、蔣嘉瑩、瑪姬、鍾雨璇、丁文俊、漢陽、譚嘉荃、敖可凝、羅啟聰、黃寶瑤、許明峰、All for ONE及曾羨雯等 。

日前剛完成首次個人演唱會的瑪姬，對於自己的個唱成績，她說收回來的評價十分正面，又稱朋友問她幾時會有Part 2，「我都好想同Wendy 一樣可以有Part 2嘅演出，但實在太辛苦，希望先稍作休息。而今次唱會最感動是觀眾睇到我背後付出嘅努力，機會係留俾準備好嘅人，只要你努力付出，定能給大家睇到，今次是一個永世都難忘演出 ! 」

談到與Wendy的緣分，瑪姬稱始於15、166年前幫對方公司做司儀時認識，又指Wendy一直是公司高層，對人對事都很好，贏得不少朋友喜歡，所以她舉行慈善音樂會便一呼百應。瑪姬說：「雖然Wendy並非歌手，亦不是純音樂人，但在IT界享有盛名，我同佢在音樂上好有默契，因為我們對音樂都好堅持，而Wendy更是鋼琴演奏級，為好多歌手編曲，創作過好多精彩作品，好榮幸Wendy邀請我演繹他創作歌曲，Part 1 時候我演繹了陳慧嫻《距離》，今次就唱一首《心不逢時》， 為了唱好這首歌，我反覆聽了數百次。」