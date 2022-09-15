撐小肥演唱會｜廖子妤現場聲演 紮根香港小肥剖白：我未死心

入行15年的小肥，舉行一連兩晚《MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，昨晚(14日)於旺角麥花臣場館上演頭場，小肥大唱多首經典作品，並以音樂劇形式演繹全新專輯的11首歌曲，更找來廖子妤(fish)聲演獨白，好友陳柏宇則擔任嘉賓合唱《羅生門》。向來人緣極佳的小肥，獲鄧麗欣、6號@RubberBand、劉浩龍、林盛斌及孫慧雪等前來欣賞。

今次演唱會以「過去、現在、將來」作主題，小肥除了唱出經典歌如《時光機》、《寵物》及自澳門來港發展後推出的第一首作品《有情有義》，在演繹新專輯《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》歌曲環節中，小肥的歌聲、Fish的旁白，加上大屏幕會以日與夜、晴或陰的獅子山、貌似小肥的卡通版「大肚腩雞」等作背景，為11首重新編曲的翻唱歌曲注入不一樣的氛圍與力量。在分享感受時，小肥就特別談及自己對香港的情意結，甚至由澳門來香港發展歌唱事業，並慢慢紮根香港的內心世界，最後談到如果香港人唔再聽小肥、點解唔離開時，小肥有感而發道：「因為未死心，我好鍾意上到舞台嘅感覺，舞台特別容易令我釋放自己，希望大家會喺呢次演唱會見到個全新嘅我。」