撞鬼自駕遊｜193郭嘉駿大爆住猛鬼酒店恐怖經歷(有訪問片)

193與白只、阿卵和朱謙接受本報專訪時，分享難忘的Vacation或staycation，朱謙認真表示，在疫情期間以三千多元的低價，訂到兩間能遠眺吐露港景致的大型套房，能在舒適的環境下，歡送快將移民的的師弟妹，雖有點傷感，但深刻難忘。白只則表示，疫期初期正是跟發哥跑山的日子，每日被大自然景色包圍，已是最好的Vacation。阿卵笑言年紀大，有時去旅行，可能整天躲在房裡，純粹地休息已是最好的Vacation。

電視機自動開八十年代MV

早前在IG限時動態指出，他主持的靈探節目《撞鬼自駕遊》將於下周一(17日)播出，卻不見公司有任何宣傳，惟有自己宣傳。而他受訪時也真率先自爆拍節目時的恐怖經歷，他自言在家裡睡覺，必要拉窗簾，連一點光都難以接受，但在英國拍靈探節目期間，晚晚都開燈瞓，「我試過被安排入住一間城中最猛鬼酒店，其中一間最猛鬼的房，那晚瞓到半夜突然開了電視，而且是低清電視，播八十年代的夾band的MTV頻道，我被嚇到要拔掉插蘇，反轉整部電視，因為不想它再開機……」阿卵搶白道，「若你拔掉插蘇，它突然再開機，你更驚！」朱謙和應說，「拔掉插蘇就沒轉關餘地，連自己欺騙自己都不可以。」欲知後事如何，當然要留意節目。

文：Grace 攝：蘇文傑

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服裝：A Better Mistake、BAPE

化妝：Cori [email protected] G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ CHIC Private I Salon

朱栢謙、白只、楊偉倫

髮型：Ray Mork and Eas [email protected] Hair Styling

化妝：Lu Gary Athena Kitty @Lumakeup.me

服裝：@i.t_too #beautyandyouth(朱栢謙), Levi’s(楊偉倫)