撞鬼遇到愛｜《莫測高深一女生》導演再攻大銀幕 古老大宅取景嚇出泰國票房No.1

《撞鬼遇到愛》是泰國導演Komgrit Triwimol睽違17年回歸大銀幕的喜劇新作，自2000年初次執導兩小無猜小品電影《小情人》贏盡口碑後，近年執導Netflix話題泰劇《莫測高深一女生》因而再度爆紅。相隔多年，導演再戰大銀幕，新片不僅口碑絕讚，更一舉成為泰國今年No.1愛情喜劇電影，創下了1.5億泰銖(約港幣3千4百萬元)的票房佳績，晉升泰國的「億萬導演」！

流傳靈異故事

《撞鬼遇到愛》起用兩位泰國當紅新生代演員梅拉達蘇斯麗Maylada Susri(Bow)、素提叻素比吉Sutthirak Subvijitra(Gee)，還融合浪漫、搞笑、靈異、感人等多重元素，在一棟有150年歷史的泰國古老大宅拍攝，為觀眾呈現了一段鬼屋愛情故事，電影將於9月18日在香港上映。

故事講述宅男打機直播主祖(Gee)，意外繼承了一棟郊區的破舊古老大宅，一心想將房子套現還債的他，驚覺屋內住了三隻鬼魂，找師父作法都趕不走。於是祖靈機一動，決定與鬼聯手開鬼屋來嚇人，人鬼聯手來賺錢，誰知「真鬼屋」爆紅讓他大賺一筆！在與本性善良又甜美的女鬼阿儂(Bow)相處下，祖也逐漸開始動了心。但人鬼殊途，二人能否跨越生死界限的重重考驗，成就一段真摯動人的愛情？這次在電影中貫穿全片的「鬼屋」，在一棟建造於泰國拉瑪五世統治時期，擁有近150年歷史的古蹟老宅「Ban Khun Phitak Borihan」中取景拍攝。據悉，建築物曾經是當地德高望重的貴族宅邸，更是泰皇拉姆五世下榻的聖地。但由於古宅年代久遠，又座落於泰國大城府的偏遠位置，加上日久失修，因而在當地流傳了不少靈異傳聞。為此，劇組在拍攝前虔誠地向古宅進行拜神儀式，祈求順利完成拍攝。其中飾演女鬼阿儂的Bow甚至還在心中向神明許願，希望能夠把電影拍好，並將功德迴向給衪們。果然Bow的願望成真，不僅拍攝過程順利無礙，電影更創下了票房佳績。