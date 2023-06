俾名導Michael Bay玩死咗的電影《變形金剛》(Transformers),重啟版《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers:Rise of the Beasts)找來《王者之後:重拳復仇》(Creed II)導演Steven Caple Jr.執導,風格明快不少。電影上周世界各地陸續上映,北美首周票房達6,050萬美元,海外票房收1.1億美元,全球票房收1.7億美元,擊敗動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Across the Spider-Verse)成為冠軍。