擊樂大師高潤權入行50年 阮兆輝 李龍 尹飛燕任藝術總監演3場 眾名伶精彩演出獲好評

為了讓年輕一輩有機會接觸傳統戲，今次權哥安排很多新人参加演出，他大讚3位總監盡心傳授，年輕演員吳立熙、黃成彬，陳紀婷做得好好，女演員關凱珊甚至肯掛鬚，毫不計較。「梁非同很有潛質，今次派她演觀音，她演得非常出色，因為我打過美英姐演觀音，招式係點我知嘅，非同將吳美英教授的觀音十八變表演法全部做到出來，在台上簡直就是第二個吳美英。」

《高潤權鼓板五十年》三場演出順利完成，問權哥感受如何，他坦言感受良多。「今次有擔心。有放心，有開心，也有過灰心，乜心都有，但係結果非常OK，做完好開心，令我喜出望外，10個觀眾有9個觀眾都話好好睇，未睇過咁好嘅，原來封相係咁㗎？我們想執翻正傳統戲，估不到大獲好評，一班年輕人，加埋輝哥等前輩，個個不執着，眾志成城去做這件事，個開心處就在此。我希望盡量把爸爸教我的知識，教回給年青一代。」

《高潤權鼓板五十年》三場演出順利完成，問權哥感受如何，他坦言感受良多。「今次有擔心。有放心，有開心，也有過灰心，乜心都有，但係結果非常OK，做完好開心，令我喜出望外，10個觀眾有9個觀眾都話好好睇，未睇過咁好嘅，原來封相係咁㗎？我們想執翻正傳統戲，估不到大獲好評，一班年輕人，加埋輝哥等前輩，個個不執着，眾志成城去做這件事，個開心處就在此。我希望盡量把爸爸教我的知識，教回給年青一代。」

為了讓年輕一輩有機會接觸傳統戲，今次權哥安排很多新人参加演出，他大讚3位總監盡心傳授，年輕演員吳立熙、黃成彬，陳紀婷做得好好，女演員關凱珊甚至肯掛鬚，毫不計較。「梁非同很有潛質，今次派她演觀音，她演得非常出色，因為我打過美英姐演觀音，招式係點我知嘅，非同將吳美英教授的觀音十八變表演法全部做到出來，在台上簡直就是第二個吳美英。」

將藝術傾囊相授

權哥開心今次演出，令他感受到友情滿滿，真正感受到自己在行內得到尊重和支持。「我很尊重前輩，又錫年輕新秀，佢哋問到我嘅嘢，除非唔識，我識一定會全部教佢哋。好少收埋，他們也比較尊重我。」

完成《高潤權鼓板五十年》後，權哥太疲累只想休息。「這三晚其實打得幾攰㗎，要用好強嘅意志去堅持。但我唔搵人替，要對得住觀眾，點捱我都要捱埋佢。今次嘅成績，我覺得在友情上，在成績上都贏，大家對粵劇傳承同心盡力，我好滿意，好滿足，好開心。」