操控遊戲｜池昌旭D.O.鬥戲贏口碑 全12集上架暗示會有第2季？

一連12集的Disney+全新動作犯罪韓劇《操控遊戲》，最後兩集已在昨日（12月3日）上線，集合兩大男神池昌旭、D.O.都敬秀主演。 《操控遊戲》自上月上架後口碑不絕，劇集爽快刺激之餘，演員的出色演技亦引來激讚，當中池昌旭動作連連升級、D.O.都敬秀首演變態殺人犯更令人驚喜，還有一直以「笑匠」見稱的李光洙，挑戰反派演技全面推倒形象！

飛車對視成名場面 在劇中含冤入獄的池昌旭，遭遇虐打、性侵，令觀眾看得極為肉緊；直至第5集，池昌旭被迫加入由D.O.設計的監獄版「魷魚遊戲」後，於監獄苦練多年後，池昌旭終極爆發，以鋼鐵般的身體抵抗數之不盡的傷害，更於遊戲的飛車比拼中以計謀駕駛電單車飛越車場逃走。池昌旭飛車逃走凌空與操控黑手都敬秀以狙擊槍瞄準追殺的一刻張力滿分，絕對是劇集的名場面！

光洙演反派二世祖 李光洙是次飾演為性格極為惡劣二世祖，更於一次吸毒後犯下姦殺案，因而聘用都敬秀為其營造假證據頂包。奸狡的笑容以及極惡的演繹徹底顛覆諧星形象，更有網民大讚李光洙今次的反派演技太出眾極為討厭，絕對是成功的讚賞！ 都敬秀飾演神經質又極為自負、一直操控大局的「幕後黑手」。變態角色與現實中呆萌的都敬秀性格可謂是完全相反，冷血演技令觀眾大呼心寒，每當遇到自認為有趣的「殺人遊戲」時所自帶的不經意鬼魅邪笑，絕對是都敬秀演技更進一步的證明。《操控遊戲》最終回推出後引起話題，觀眾認為結尾彩蛋暗示將有第二季，不過到目前為止沒有任何關於《操控遊戲》添食的消息。