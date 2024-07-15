擔任麥當勞DSE應援團團長 周殷廷為應屆考生打氣

歌手周殷廷(YT)，今日出席麥當勞於沙田新城市廣場1期1樓羅馬園型獻技場舉辦的「DSE考生打氣Parity」，為旗下DSE員工打氣。YT又宣布正式成為麥當勞DSE應援團團長，更化身餐廳總經理，透過自身經歷勉勵一眾考生應對壓力，並與兩位麥當勞現職餐廳總經理分享工作的心路歷程。

YT亦為一眾DSE考生示範「呼吸滅壓法」，透過調節呼吸的練習去放鬆情緒。曾經也是公開試過來人的他，深明DSE考生的壓力，他表示：「人生有無限種可能，成功也可以有不同定義。只要我們努力做好準備，去抓緊不同機會，總會找到適合自己的出路。」YT又表示非常高興麥當勞邀請，擔任應援團團長，讓他可以麥麥支持和鼓勵年輕人，向他們傳遞正能量。