擔任「地球一小時」大使Do姐 嘉豪呼籲3.23熄燈

首度成為「地球一小時」活動大使的Do姐表示：「多謝WWF邀請我成為活動大使，第一年作為活動大使，當然希望身體力行，除了呼籲大家關心我們的環境與地球之外，亦希望以行動支持環保。」Do姐希望大家開始行動，如早睡早起、多菜少食低碳飲食，改善壞習慣和建立良好的時間管理，對自己及地球均有好處。

第二年擔任活動大使的嘉豪，能跟WWF及Do姐再度合作與有榮焉：「去年因為工作關係，有機會到訪不同地方感受大自然，更加覺得我們要好好保護環境，所以過往一年培養了新的生活小習慣，就是外出時關掉音響的電源，在真正使用時才開啟。另外，因為我相當怕凍，但知道暖氣很耗電，所以會在今年冬天減少開暖氣，以其他方式保暖，盡力戰勝自己，身體力行實踐環保生活概念。」

談到今年主題是「連繫地球一小時」，Do姐與嘉豪已計劃好各自的「地球一小時」，Do姐說：「如果有一個小時不用工作，我會放下手機及電腦，看看書及聽聽音樂，讓自己的心靈放鬆一下。」嘉豪則說：「地球休息的一小時內，我會到海邊吹吹海風，跟朋友談天說地，舒服又減壓。」