擔任「地球一小時」大使Do姐 嘉豪呼籲3.28熄燈

「Do姐」鄭裕玲、洪嘉豪將擔任世界自然基金會香港分會(WWF)主辦、一年一度的「地球一小時」活動，呼籲市民於3月23日晚上8時30分，齊齊按下「Off」鍵，為地球熄燈1小時。
首度成為「地球一小時」活動大使的Do姐表示：「多謝WWF邀請我成為活動大使，第一年作為活動大使，當然希望身體力行，除了呼籲大家關心我們的環境與地球之外，亦希望以行動支持環保。」Do姐希望大家開始行動，如早睡早起、多菜少食低碳飲食，改善壞習慣和建立良好的時間管理，對自己及地球均有好處。
第二年擔任活動大使的嘉豪，能跟WWF及Do姐再度合作與有榮焉：「去年因為工作關係，有機會到訪不同地方感受大自然，更加覺得我們要好好保護環境，所以過往一年培養了新的生活小習慣，就是外出時關掉音響的電源，在真正使用時才開啟。另外，因為我相當怕凍，但知道暖氣很耗電，所以會在今年冬天減少開暖氣，以其他方式保暖，盡力戰勝自己，身體力行實踐環保生活概念。」
談到今年主題是「連繫地球一小時」，Do姐與嘉豪已計劃好各自的「地球一小時」，Do姐說：「如果有一個小時不用工作，我會放下手機及電腦，看看書及聽聽音樂，讓自己的心靈放鬆一下。」嘉豪則說：「地球休息的一小時內，我會到海邊吹吹海風，跟朋友談天說地，舒服又減壓。」
二人又大方分享在日常生活中與大自然連繫的方法，Do姐說：「其實只要有心去做一定做到，例如香港有很多郊野公園及海灘，毋須花長時間便能到達，盡情呼吸新鮮空氣，感受大自然的美好！」嘉豪續說：「每當遇上煩惱時，便會到處吹風，讓風吹散所有煩惱，曾聽說自然風有治癒能力，誠意推介大家少開冷氣，多吹自然風，生活也能更happy呀！」
除了一本正經拍攝「地球一小時」宣傳短片外，因合作旅遊節目而老友鬼鬼的Do姐與嘉豪，當然少不了互窒環節，嘉豪以「師兄」身份挑機Do姐玩「快問快答」，斗膽笑Do姐於3月23日晚上8時半陪地球一齊「熄燈」，事關她出名早睡，氹得Do姐開懷大笑，隨即催促他快點問完便「OFF(收聲)」，笑爆全場。
WWF除了邀請大家於3月23日晚上8時30分，一起「熄燈」外，更於3月的周末舉辦「地球一小時巡禮」，一連串精彩活動讓公眾親親大自然，感受與自然的聯繫。而3月23日下午當天亦會於西九文化區舉辦「地球一小時嘉年華」，一系列精彩活動包括工作坊、戶外健康活動、綠色市集、教育工作坊等，歡迎大家參與。活動詳情：https://earthhour.wwf.org.hk/carnival-and-activities/