擺脫不了就放膽迎接 陳柏宇：盼望是人類最大動力

「擺脫宿命/先要放膽墜落」是陳柏宇(Jason)新歌《墜落》最後一句歌詞，歌曲以墜落比喻世界突變的處境，面對信仰崩潰，看似窮途末路，鼓勵當局者放膽迎接巨變。然而，放膽「下墜」，真可避過粉身碎骨這宿命嗎？Jason不諱言命運不易擺脫，「重點不是能否擺脫宿命，而是繼續保持盼望，這是人類最大動力，擺脫唔到都要繼續。」置身紛亂世界，面對無法擺脫的世紀疫情，Jason嘗試為習以為常的突變生活提供應對方案。 黑暗經歷觸發蛻變 有別於《有我》和《對得起自己》，《墜落》走暗黑風格，歌曲結合Rock與Hip Hop元素，找來活躍於本地獨立音樂圈的年輕rapper Novel Fergus合作，Jason強調並非刻意開創新曲風，純粹是配合今年專輯概念，他笑言，「總不能每首歌都是《對得起自己》，如果沒有《墜落》這首歌，喜怒哀樂的spectrum不夠豐富。我們為甚麼會有蛻變？通常因為很慘或黑暗的經歷。」

自問非rap材料 歌曲demo已有rap 唱部分，問Jason何不為自己打造rap的第一次？他反問道，「做咩叉隻腳落去？我唔係rap的材料，若果rap得唔好，你的嘗試就冇意思，現實社會要睇成績，唔可以話因為好俾心機考試，攞零分都唔緊要，咁落力就俾你合格！而且本地有咁多rapper可揀，點解唔揀？」至於為何選中Fergus，Jason簡單答道，就是喜歡他rap的態度、韻律和節奏，他形容兩人合作對於首次合作非常滿意。 Novel Fergus是本地rapper，也是一位紋身師。雖然讀書時中文成績一般，但喜愛研究歷史和文學，作品經常以詩詞歌賦入詞，歌曲充斥濃厚的書卷味。2019年，他與另一位rapper Dai$hin成立廠牌Yack Studio，結合 Yellow 和 Black 兩個英文字，代表著黃皮膚的人唱著黑人音樂，作品包括《低調系》、《深水埗》、《至尊寶》、《敗壞嘉年華》和《許願池》等，帶有強烈本土味道。

別讓情緒主導 《墜落》由T-Rexx填詞，rap詞則由Fergus主理。其中，T-Rexx筆下「全世界已跌入猛火」這慘烈狀況，原來是取自Jason的靈感，「我的構思純粹是城市著火的畫面，我想表達的和T-Rexx想說的中心思想不太相同，他有種正面的心態，描寫他對社會所發生的疫情或其他事情的取態。Fergus的rap詞亦表達即使墜落，仍要保持積極樂觀的力量。而我的出發點是當面一些無法改變的現實，不要帶任何負面情緒去做，即使你有幾唔想做，若有一件事必須要做，即使環境如何惡劣仍要去做。冇話勇唔勇敢，純粹是理智的決定，唔勇敢都要接受挑戰。」向來處事理智的Jason，嘗試以貼地例子說明，「例如你老闆叫你去做一件事，你好唔想做，無論你一邊做一邊X，或是撇除負面情緒去做，結局都係要做。所以我的方向係做之前，你有權表達唔想做，若是結局仍要做，就不要帶著『有冇搞錯』的心態去做。」

盡了力 懂放手 《墜落》以「家門牆全滲滿裂花/連信仰都塌下/ 抬頭無數隻瞰視的烏鴉」作始，結尾則是「擺脫宿命/先要放膽墜落」，歌曲提倡當信仰被世界突變侵蝕得幾乎崩潰，令人自覺已走上絕境困局，不妨放膽迎接那突變。MV講述由4位特技人扮演的青年，拿著一本內藏歷史痕跡的書，飛簷走壁的逃避Big Boss的追蹤，代表著信念的捍衛。問Jason試過信念崩潰嗎？他不假思索答道，「當然有！人生有兩三次覺得好down，因為咩原因？我唔肯定，或者係短暫情緒問題。」若是情況持續，甚至愈變愈差，如何令自己不動搖？他繼續理智分析，「唔緊要，決定放棄都冇問題，但唔係對自己失望而放棄，雖然你對事情有期望，但係盡咗力最終都搞唔掂，就要識點cut loss。」