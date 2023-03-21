攝理教鄭明析疑故意拖延審訊 方力申女友Maple葉萱下月初出庭作證

方力申女友葉萱(Maple)遭攝理教教主鄭明析性侵一案，今日於韓國大田地方法院第5度開庭。據韓國傳媒報導，被鄭明析性侵的女受害人，將於下月3日至4日出庭，換言之，Maple屆時在法庭上要詳盡描述十多次被性侵的過程，並要與鄭明析對質。此外，報道指鄭明析辯護團隊原由14人組成，當中不乏來自當地最出名的事務所律師，但因為先後有人提出辭職，令其法律團隊只餘下6人，而今日出庭代表鄭明析的只有2名律師。

要求15名證人出庭疑拖慢審訊

由於鄭明析將於下月28日拘留期屆滿，報道指他有意拖慢審訊，令到法庭審訊過程癱瘓，檢控人員將就鄭明析是次行為加控其他罪名。韓國傳媒指鄭明析的代表律師在上一次開庭時，堅持要求22名證人出庭作證，今次則表示要求先傳召5名證人；又指因應法官要求在3小時內對所有證人作盤問，他們只能讓一、兩名人士出庭，認為有損鄭明析的利益，所以向法庭申請15名證人出庭，以保障鄭明析的權益。

然而，法庭認為這些證人的口供記錄已經很清楚，認為沒必要傳召所有證人。檢控人員在庭上提高聲線指鄭明析的代表律師是故意拖延審判。