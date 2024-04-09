支配物種｜朱智勛孖18年前拍檔考默契 韓孝周：你係咪冇睇《Moving超異能族》？

Disney+原創韓劇《支配物種》起用紅星朱智勛夥拍韓孝周，兩位主角昨日出席記者會及接受訪問，替明天上架的新劇積極造勢。其實，朱智勛跟韓孝周早在2005年曾一同接拍飲料廣告，當時二人仍屬新人，卻在18年再度合作，如今已在圈中獨當一面。 韓孝周憑去年大熱劇《Moving超異能族》進一步帶旺事業，而朱智勳早在 2006年就以偶像劇《宮》爆紅，上位成韓國一線演員後卻在 2009 年因吸食大麻而被判有罪，一度中斷演藝活動，當退伍後終憑2017年賣座電影《與神同行》再次走紅，再拍Netflix劇《屍戰朝鮮》重回事業巔峰。

慰問台灣災民

台灣Disney+為粉絲爭取福利，昨日傍晚(8日)6時舉辦網上見面會，在活動開始前，韓國主持人率先向台灣災情致意，接着男主角朱智勛接著也一臉嚴肅說：「透過新聞得知令人遺憾的消息，我們會繼續為大家加油」，盼受影響災民可儘快重建家園。

在昨日的網上見面會，朱智勛與韓孝周跟台灣粉絲有不少互動，兩人各自用中文打招呼講：「大家好！」對於粉絲福利更有求必應，在劇中扮演保鑣的朱智勛為台迷擺出各種甫士，而韓孝周則以可愛表情包大派心心。之後，二人還與粉絲玩遊戲考驗默契，其中一條題目是韓孝周在《Moving超異能族》中的角色名，朱智勛卻在二選一的答案中，卻把「李美賢」答錯成「金美賢」，被韓孝周當場詐型：「你是不是沒看《Moving》？」此時朱智勛即委屈稱真的有追看該劇，自言是《Moving超異能族》粉絲，更解釋：「我只是一直記得是奉皙的媽媽，不記得名字。」場面搞笑。