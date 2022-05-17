改編泰國少年足球隊洞穴拯救事件 新片Thirteen Lives 改放Amazon Prime上架

4年前泰國少年足球隊被困洞穴18日，全球搜索專家出動拯救嘅事件，成為當時大新聞。小編一路睇一路希望全部人平安無事，同時都諗「唔知邊間片廠會將件事拍成電影呢」。

事發後，大廠美高梅宣布將事件放上銀幕，取名Thirteen Lives，執導嘅仲要係拍過《烈火雄心》、《太陽神13號》同《達文西密碼》嘅朗候活，仲有Coline Farrell飾演其中一位洞穴潛水專家，好值得期待！終於套戲拍起，原定今年北美感恩節檔期上畫。

但係比救晒13個成員出嚟更神奇嘅事發生！美高梅因為新冠疫情影響生意要賣盤，買家係電商巨頭Amazon，於是Thirteen Lives成個上映策略唔同晒︰套戲會提早喺暑假上映，只會有少量場次，然後極速掟上串流平台Amazon Prime，作為暑假重點力谷大片。

呢種混合模式應該越來越常見，畢竟北美觀眾經歷新冠疫情後，都幾buy串流睇戲方式，做晒傳統同串流兩邊，更加好賺。美高梅至少有2套新戲都會咁樣安排。而且Thirteen Lives應該能夠引起唔少亞洲觀眾注意，直接喺平台俾大家睇，慳返好多搞發行同宣傳嘅工夫，同埋錢！

電影以外，呢次拯救事件嘅紀錄片The Rescue一早喺Disney+有得睇，一班洞穴潛水專家睇落毫不起眼，甚至可能係人地眼中嘅毒L。但係原來佢地獨得嘅愛好，造就咗一次偉大嘅拯救！未有得睇Thirteen Lives，The Rescue都睇得人好感動。

原文刊登於電影LOL，am730獲授權轉載