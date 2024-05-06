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娛樂
2024-05-06 19:16:02

故事取材「香港麥當勞叔叔之家」 微電影《 在一起 才是家》破1千萬點擊(有片)

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微電影《在一起 才是家》，故事取材「香港麥當勞叔叔之家」的真實個案。

香港麥當勞多年來「麥麥」透過不同渠道支持「香港麥當勞叔叔之家」，幫助更多患病兒童及其家人。為加深大眾對「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」的認識，麥當勞推出取材自「香港麥當勞叔叔之家」真實個案的微電影《在一起 才是家》，至今觀看次數突破1千萬，囊括多項國際短片製作殊榮。

《在一起 才是家》紀錄「香港麥當勞叔叔之家」其中一個受惠家庭，於治療路上的心路歷程，以及入住「家以外的家」前後的生活點滴，以罹患嚴重疾病兒童的照顧者、家人的角度，去闡述他們不為人知的沉重心理壓力，以最直接、真實的故事來傳達病童家庭面臨的困境和渴求。

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《在一起 才是家》共囊括七項國際殊榮，包括多項電影界別獎項。

買限定$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐麥當勞捐款$1

共囊括7項國際殊榮，包括多項電影界別獎項的《在一起 才是家》，於國際及本地廣告界，均獲得認同和肯定。「香港麥當勞叔叔之家」提供的服務，可以填補一般支援上的缺口，為整個病童家庭提供適切援助，讓他們可專心對抗重病。

大眾除可透過麥當勞App電子捐款券，或親臨麥當勞餐廳透過自助點餐機進行捐款外，亦可透過Big Mac Big Heart 活動，支持「香港麥當勞叔叔之家」觀塘家舍的營運。而麥當勞每售出一份期間限定$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1，支持「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。

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《在一起 才是家》故事感人，近日更破1千萬點擊率。

▼《在一起 才是家》▼

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