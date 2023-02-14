教主Anson Lo盧瀚霆情人節與神徒⾒證個人品牌面世 大玩自拍兼合唱《不可愛教主》(附訪問片)

盧瀚霆（Anson Lo）今日趁情人節現身尖沙咀海運⼤廈，為其親⾃打理的服裝品牌ALLOVER宣傳，榮登「勞總」的Anson Lo與一眾神徒見證品牌正式成立。活動於10時半開始，但數百神徒早已塞爆兩層商場及大堂，昨晚通宵拍攝新歌MV直踩25小時的教主，穿上其自家品牌的粉紅色長袖上衣，配以眼鏡Look精神奕奕登場，不時與神徒互動又大玩自拍，更一起大合唱《不可愛教主》，氣氣熱鬧。他強調不會忽路歌影視工作，實行四線同步發展，他又劇透將於本月內推出新歌，是跳唱歌曲，並會跟神徒玩Challenge，呼籲大家留意，並透露將會拍戲並有機會往外地工作。

親解「ALLOVER」意思

在活動上，Anson Lo親自解構名牌名稱的多重意思，包括：將品牌及愛的理念遍佈全世界 (Al over the world)、All over someone / something-對某人或某種事物保持熱衷、迷戀、沉溺的意思，以及與一本緊扣愛情主題的小說 《AL Lover》有關，如愛情小說推出系列產品。

Anson Lo得知不少神徒為了親睹教主風采，幾日前已提早排隊，憐惜地表示：「知道大家都辛苦，用盡一切的努力，只為見到我一面，有時大家都很搞笑地說，只要見到我的頭髮都很開心，這說法很Sweet，但同時亦令我很肉赤，為大家心痛，大家為了見到我而花盡時間、心機，所以今日透過這個活動與大家一起慶祝情人節，是一個很大意義的事情。」Anson Lo又道：「可以跟神徒一同見證我在事業上的一個重要里程碑，並選在情人節這個我跟神徒一年一度約定的重要日子舉行活動，別具意義，希望今日在有限的安排下，見到幾多神徒就得得幾多！」他又窩心地為神徒準備小禮物，即使未能親身到場都有機會換領。