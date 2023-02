教主Anson Lo盧瀚霆情人節與神徒⾒證個人品牌面世 大玩自拍兼合唱《不可愛教主》(附訪問片)

親解「ALLOVER」意思

在活動上,Anson Lo親自解構名牌名稱的多重意思,包括:將品牌及愛的理念遍佈全世界 (Al over the world)、All over someone / something-對某人或某種事物保持熱衷、迷戀、沉溺的意思,以及與一本緊扣愛情主題的小說 《AL Lover》有關,如愛情小說推出系列產品。

Anson Lo得知不少神徒為了親睹教主風采,幾日前已提早排隊,憐惜地表示:「知道大家都辛苦,用盡一切的努力,只為見到我一面,有時大家都很搞笑地說,只要見到我的頭髮都很開心,這說法很Sweet,但同時亦令我很肉赤,為大家心痛,大家為了見到我而花盡時間、心機,所以今日透過這個活動與大家一起慶祝情人節,是一個很大意義的事情。」Anson Lo又道:「可以跟神徒一同見證我在事業上的一個重要里程碑,並選在情人節這個我跟神徒一年一度約定的重要日子舉行活動,別具意義,希望今日在有限的安排下,見到幾多神徒就得得幾多!」他又窩心地為神徒準備小禮物,即使未能親身到場都有機會換領。